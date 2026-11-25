Representantes de la sección 7 de la CNTE sostuvieron una reunión con la Presidenta

La Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se dijo insatisfecha de la reunión que sostuvieron sus representantes con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien plantearon demandas locales como la apertura de 20 mil plazas y el pago de nómina extraordinaria para este fin de año.

En entrevista a la salida del encuentro, el dirigente de la sección en Chiapas, Isael González Vázquez, comentó que el Gobierno Federal pidió esperar a que se tenga un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la planta docente en la entidad para después proponer soluciones.

Para ello se programaron dos nuevas juntas para los primeros días de diciembre y una tercera en enero, en donde espera que los planteamientos sean concretos.

Al ser cuestionado sobre si quedaron satisfechos con la reunión de este miércoles, respondió: “No, por supuesto que no”.

“Por eso se agenda la del 3 de diciembre, el 9 de diciembre, en el mes de enero de otra reunión con ellos, pero no es algo acabado el día de hoy. Se comprometen a presentar algunas propuestas en las siguientes reuniones y por eso vamos a informar puntualmente a los compañeros en asamblea estatal”, agregó.

CNTE en Chiapas no ve avances

González Vázquez remarcó que no ven avances sustanciales en cuanto a la creación de 20 mil plazas que, asegura, son necesarias para garantizar la cobertura educativa y resarcir el rezago, al sostener que éste es producto de la falta de maestros.

“Ahí está el rezago educativo. No es por la falta de los maestros en las escuelas por ir a la marcha o el plantón, sino es por la falta de plazas para maestros nuevos. Ya hay compromiso de avanzar, pero se requiere trabajar en la mesa técnica para los datos más precisos”, recalcó

Entre los alcances, comentó el compromiso de la Federación para pagar una nómina extraordinaria que se les depositará en la próxima quincena.

Dispuestos a volver a las calles

Afirmó que los avances que han tenido son mínimos, como garantizar que no habrá represalias para los docentes en Chiapas, a través de descuentos masivos por participar en las movilizaciones magisteriales.

El dirigente subrayó que de no recibir soluciones concretas, diseñarán un “plan de acción” junto a los padres de familia de sus planteles, porque sostienen que las problemáticas que enfrentan también repercuten en la educación de los niños.

Bajo esa advertencia, confirmó que están dispuestos a retomar las movilizaciones si esto resulta necesario.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr