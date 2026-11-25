Las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de trabajo en Colorado Springs, Colorado, para fortalecer sus capacidades logísticas, mejorar la preparación de sus efectivos y ampliar la compatibilidad operativa entre ambas naciones, como parte de los mecanismos de cooperación militar que mantienen desde 2016.

El Gabinete de Seguridad informó que los encuentros tuvieron lugar los días 3 y 4 de noviembre, durante la Sesión Ejecutiva de la Junta de Coordinación Logística, en la que participaron representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar), así como del Comando Norte estadounidense (USNORTHCOM) y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD).

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los trabajos forman parte de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR), cuyos objetivos atienden los principios de “reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a la soberanía de ambas naciones”.

En el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR) entre México y E.U.A., el 3 y 4 de noviembre de 2026, integrantes de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de México, así como del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de… pic.twitter.com/qiUHGvJHL4 — @Defensamx (@Defensamx1) November 25, 2026

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad no ha detallado los acuerdos específicos que alcanzaron las delegaciones, los recursos que contemplan para fortalecer la logística ni los nombres de los mandos que asistieron a las sesiones.

A diferencia del Comando Norte, que pertenece a la estructura militar estadounidense, el NORAD constituye una organización binacional entre Estados Unidos y Canadá, fundada en 1958, cuyas funciones comprenden la vigilancia aeroespacial, el control del espacio aéreo de ambos países y la emisión de alertas ante amenazas marítimas.

Reuniones de México y EU durante 2026: adiestramiento y seguridad fronteriza

Como parte de los acercamientos de este año, del 27 al 30 de mayo, las instituciones castrenses mexicanas y sus contrapartes estadounidenses participaron en la segunda sesión de la VIII Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar, en Champotón, Campeche, donde abordaron temas de adiestramiento e intercambio académico.

Otro encuentro tuvo lugar el 21 de julio en Veracruz, entre el general Gregory M. Guillot, comandante del USNORTHCOM y del NORAD; el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, quienes discutieron la capacitación especializada contra los cárteles, el intercambio de información y la protección de sus efectivos frente a amenazas relacionadas con drones.

Posteriormente, del 23 al 26 de agosto, delegaciones de los dos países acudieron a la Base de la Fuerza Espacial Peterson, también en Colorado Springs, para revisar las actividades de colaboración correspondientes a 2026 y abordar los programas de seguridad fronteriza previstos para el próximo año.

Más recientemente, entre el 16 y el 18 de noviembre, el comandante del Ejército Mexicano, Héctor Ávila Alcocer, y el general Joseph Ryan, titular del Comando del Ejército estadounidense para el Hemisferio Occidental, encabezaron una reunión en la Ciudad de México, donde concretaron un programa de colaboración para el año fiscal 2027.

Según información que difundió este martes el Ejército estadounidense, dicho instrumento contempla ampliar los ejercicios bilaterales, mejorar los canales de comunicación, reforzar el intercambio de información y consolidar la planeación conjunta en materia de seguridad fronteriza.

Uno de los resultados recientes de la cooperación entre ambas naciones ocurrió el pasado 20 de noviembre, cuando fuerzas federales mexicanas capturaron en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva, tras trabajos de coordinación entre organismos de inteligencia de México y Estados Unidos, según confirmó la Defensa.

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MSL