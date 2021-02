AMLO: Gobierno trabaja por mejorar salarios y empleos de trabajadores

Ante la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno trabaja por mejorar los salarios y garantizar empleos para millones de obreros del país.

Desde su oficina en Palacio Nacional, el primer mandatario ratificó que "todos los sindicatos van a contar con el respaldo del gobierno".

En un video mensaje en el marco del 85 aniversario de la CTM, el mandatario federal deseó que se sigan logrando todos los propósitos de emancipación de la clase trabajadora.

"En este gobierno estamos planeando que mejoren los salarios, los empleos. Llevamos una muy buena relación con Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM", señaló tras felicitar a esta organización que fue fundada el 24 de febrero de 1936.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que desde el gobierno de la Cuarta Transformación se apoya la lucha de los trabajadores del país.

Ningún país puede tener desarrollo sin los trabajadores. La transformación de México es para que ustedes tengan mejores condiciones de vida, aseveró.

La encargada de la política interior del país refrendó el compromiso histórico con los trabajadores, que con su esfuerzo dignifican las conquistas laborales, rechazan la discriminación, la desigualdad y las injusticias.

A su vez, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde resaltó que en estos dos años de gobierno de López Obrador se ha logrado recuperar 51 por ciento el salario mínimo de los trabajadores.

Esta recuperación salarial, añadió, ha sido acompañada por la CTM ante los tiempos de transformación que vive la República Mexicana.

CCE llama a la CTM para fortalecer sistema de pensiones de trabajadores

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín llamó a la CTM para fortalecer el sistema de pensiones de los trabajadores, y confió en que contará con su respaldo para lograr la reactivación económica de nuestro país.

En su oportunidad, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno sostuvo que el PRI seguirá siendo aliado de los trabajadores de México para alcanzar sus conquistas laborales.

Al tomar la palabra, el secretario general cetemista Carlos Aceves del Olmo reconoció que ha tenido problemas de salud, sin embargo, mientras tenga vida seguirá apoyando y luchando por las mejores económicas de los obreros de México.

El secretario general cetemista, Carlos Aceves del Olmo. Foto: Twitter CTM

"Me da enorme gusto que pueda seguir siendo el secretario general de la CTM, porque la salud no ha sido buena conmigo (...) Yo pediría una cosa: si Fidel se retiró a los 97 años, Leonardo Rodríguez Alcaine a los 96, y Joaquín Gamboa a los 96, que me den ese chance, ya llevo 80 años, me faltan 16 años".

Antes de retirarse del atril porque "ya me cansé", el senador Aceves aprovechó para criticar a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, porque "ella sólo atiende al FAT (Frente Auténtico del Trabajo), pensé que ya no existía".

