Arturo Zaldívar niega que SCJN postergue resolución de asuntos por criterios políticos

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, negó que el Poder Judicial actúe con criterios políticos o que esté retrasando la resolución de algún asunto.

En conferencia de prensa en la sede del Senado, tras presentar el proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, reprochó que se mienta “una y otra vez” y se diga que el presidente del máximo tribunal del país “está postergando los asuntos, que no le queremos entrar a ciertos temas”.

te puede interesar SHCP: Habrá financiamiento a empresas que se muden al Istmo de Tehuantepec

Precisó que él, en su calidad de ministro presidente, no puede enlistar los asuntos si no están los proyectos y recordó que en el primer semestre de este año el Poder judicial resolvió 10 legislaciones relevantes del Gobierno Federal.

“Yo como presidente de la Corte, y lo digo una vez más, no puedo listar un asunto si no hay proyecto y no creo que ninguna de mis compañeras y compañeros esté postergando una decisión , tenemos mucho trabajo tanto las salas, como el pleno; todos los días estamos resolviendo asuntos, hay asuntos más complejos que las ministras y ministros se tardan más en presentar los proyectos. Pero, no hay intencionalidad alguna de retrasar la solución de ningún asunto”, indicó.

Por otra parte, Zaldívar rechazó que en el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, quien estuvo encarcelado casi seis meses por un delito que no cometió, los jueces federales actuaran bajo criterios políticos.

“Este asunto yo creo que el juez de distrito que le tocó ver el asunto y el tribunal colegiado actuó conforme a derecho, respetando la Constitución, precisamente el Poder Judicial Federal no actuó con criterios políticos”, declaró.

El ministro presidente de la SCJN también se refirió al caso de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien se le han negado amparos por distintas causas penales.

“Según entiendo, se han presentado varios amparos, los jueces de distrito se han declarado incompetentes y el asunto está en un tribunal colegiado que decidirá quién es el competente", indicó.

"Desde mi punto de vista, hasta donde tengo conocimiento los jueces están actuando de acuerdo con sus atribuciones, lo qué pasa es que cuando hay disputas políticas siempre hay una parte que sale perjudicada y otra beneficiada, la parte que sale perjudicada dice que hubo intencionalidad política y si la decisión del juez hubiera sido la contraria, la otra parte diría lo mismo, creo que las decisiones de los jueces se tienen que analizar en sus méritos” Arturo Zaldívar

​Ministro presidente de la SCJN

CEHR