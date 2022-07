Cateo de Fiscalía de Campeche es un "show mediático": Alejandro Moreno

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como un "show mediático" el cateo que esta mañana realizaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche en una de sus propiedades.

El también diputado federal refirió, en conferencia de prensa, que el inmueble que fue intervenido no le pertenece, pues aseguró que sus abogados se encontraban en el domicilio para recibir a los agentes; sin embargo, éstos se trasladaron a otro, a fin de grabar la irrupción tal como fue mostrada en los videos que ya circulan.

TE PUEDE INTERESAR Alejandro Moreno anuncia gira internacional para denunciar a AMLO y su gobierno

Asimismo, negó las acusaciones de la Fiscalía sobre presunto enriquecimiento ilícito , pues sostuvo que todas sus propiedades están respaldadas en sus declaraciones patrimoniales.

"Lo que hicieron fue un show mediático. Si tenían una orden de cateo allí estaban los abogados, los esperaron, porque como saben aquí todo se sabe y sabíamos que iban a querer montar un show mediático, se les recibió y entraron a otro predio, que no es ese predio, y con un show agarraron un ariete, tumbaron la puerta" Alejandro Moreno

​Dirigente nacional del PRI

El dirigente del tricolor también acusó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de amenazarlo de muerte a través de su programa semanal Martes del Jaguar , en una emisión en la que colocó su fotografía en medio de una corona de flores, mientras un mariachi le cantaba.

Asimismo, aseguró que su esposa e hijos han recibido amenazas, a raíz del debate que se generó sobre la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador que la oposición votó en contra y que, por consiguiente, fue desechada en la Cámara de Diputados.

MÁS INFORMACIÓN Anaya afirma que AMLO no debe presumir remesas; no entiende tema de migrantes

Durante su mensaje, también anunció que hoy presentó una queja administrativa dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del juez Edgar Gasca de la Peña, del Juzgado Segundo de Campeche, a quien reclamó por declararse incompetente para resolver la demanda de amparo que le fue turnada, la cual fue promovida por Moreno Cárdenas en contra de Layda Sansores.

El priista acusó que con esto se le ha negado "abiertamente el acceso a la justicia", ya que al no concretarse su demanda la mandataria ha continuado con la difusión de diversas grabaciones de Moreno Cárdenas, las cuales calificó como "falsas e ilegales".

"No podemos permitir que suceda en este país lo que está sucediendo, porque hoy me puede suceder a mi, pero se los van a hacer a todos ustedes, se lo están haciendo a los ciudadanos. No podemos permitir la autocensura", señaló.

CEHR