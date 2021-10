Conoce las vacunas aprobadas por la OMS con las que puedes entrar a EU

A partir de noviembre, Estados Unidos permitirá la entrada a su territorio a los mexicanos y canadienses que realicen viajes no esenciales; sin embargo, deberán contar con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, con alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y si desconoces cuáles son las dosis a las que la OMS les dio luz verde para el uso de emergencia, porque "han demostrado ser seguras y eficaces para prevenir la enfermedad", en La Razón te contamos todos los detalles.

¿Cuáles son las vacunas aprobadas por la OMS?

La OMS sólo ha autorizado la aplicación de seis vacunas contra el COVID-19 y con las que las autoridades permitirán el ingreso a territorio estadounidense. Se trata de las dosis de:

Pfizer-BioNtech

AstraZeneca

Johnson & Johnson

Moderna

Sinopharm

Sinovac

A pesar de ello, no todas están autorizadas en el país, pues Estados Unidos no avaló el uso de Sinopharma y Sinovac , aunque para la reapertura de sus fronteras, las personas inoculadas con alguno de estos dos biológicos podrán ingresar al territorio.

¿Puedo entrar a EU si me vacuné con Sputnik V o CanSino?

Además de las vacunas aprobadas por la OMS, las autoridades de México autorizaron el uso de emergencia de los biológicos Sputnik V, de Rusia, y CanSino, de China.

Pero quienes recibieron alguna de estas dosis no podrán realizar viajes no esenciales , como lo es el turismo, a Estados Unidos. Y como te adelantamos en La Razón, se planteaba que quienes no contaran con las vacunas permitidas podrían presentar pruebas PCR negativas, pero la información no ha sido confirmada por autoridades estadounidenses.

Por otro lado, existe la posibilidad de que la lista de la organización se extienda antes de que termine el año, pues autoridades rusas indicaron que la OMS está revisando la vacuna Sputnik V.

Sin embargo, hasta que el organismo y las autoridades de Estados Unidos no se posicionen respecto a este fármaco, los mexicanos inoculados con las dos dosis no podrán entrar al país.

¿Cómo determina la OMS si una vacuna puede ser aprobada para el uso de emergencia?

Para recibir luz verde, las farmacéuticas deben compartir la información de los ensayos clínicos con la OMS . Inicialmente, la vacuna deberá recibir la autorización por una autoridad regulatoria nacional y posteriormente se solicita la inclusión en la lista de la OMS para uso de emergencia.

Para ésto último, se inicia "un procedimiento basado en los riesgos para evaluar vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico in vitro para los cuales no se hayan expedido licencias e incluirlos en la lista con la finalidad de acelerar la disponibilidad de estos productos para las personas afectadas por una emergencia de salud pública".

De acuerdo con el organismo internacional, este procedimiento permite a los países acelerar su propia autorización regulatoria e importar y administrar vacunas contra el COVID-19.

