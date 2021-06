Consulta de Zaldívar a ministros de la SCJN determinará no ampliar mandato: expertos

La consulta propuesta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, determinará que la ampliación de su mandato es una ley inaplicable o inconstitucional, coincidieron los abogados Claudia de Buen e Ignacio Morales Lechuga.

En entrevista con La Razón, la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia de Buen, advirtió que esta consulta ya se aplicó en el pasado y el resultado fue que los ministros de la SCJN declararon la inconstitucionalidad de la norma sin necesidad de que se promoviera una acción de inconstitucionalidad.

Estimó que la consulta resolverá con una mayoría simple que se puede desechar el ordenamiento que impusieron los legisladores en un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Desde mi punto de vista, en el momento en que el pleno de la Corte se pronuncie señalando que es inconstitucional tal disposición, el artículo 13 transitorio queda sin materia prácticamente en todas las acciones inconstitucionalidad que se promuevan porque estarían adelantando un criterio, es decir qué van a decidir en torno a esos instrumentos que se promuevan”, señaló la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados.

En esto coincidió el abogado Ignacio Morales Lechuga, exprocurador General de la República, quien dijo a La Razón que los ministros de la SCJN se pronunciarán por la inaplicabilidad de la ley, conforme al artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde la decisión sobre los efectos que tendrá esa inaplicabilidad será un tema importante que discutirán los ministros.

“Aunque lo voten seis en lugar de ocho, como en una controversia o acción de inconstitucionalidad, en este caso con los seis votos sería suficiente para que se deje de aplicar, es decir, prácticamente lo que va a estar en debate es la inaplicabilidad de la norma más que la inconstitucionalidad, va a ver si no salen por ahí”, expuso el litigante.

Morales Lechuga dijo que los ministros buscarán una forma legal de resolver el asunto sin crear controversia con los legisladores.

“Es una forma de entrar al fondo sin crear mayor complicación diciendo la consulta que no se aplique o que sí se aplique, que no es una controversia no se va a juzgar la constitucionalidad, sino que es una consulta que está haciendo el ministro presidente a los otros ministros y bueno ahí darán las razones porque es inconstitucional, va contra tal norma, pero al final de cuentas la resolución es: deje de aplicarse”, enfatizó el abogado Ignacio Morales Lechuga.