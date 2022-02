Monreal cuestiona las declaraciones “tardías”

Los coordinadores de las bancadas en el Senado de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, así como miembros del PRI y del Grupo Plural, cuestionaron que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, haya hecho revelaciones tardías sobre supuestas presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón para no inculpar a familiares de su esposa Margarita Zavala sobre la Guardería ABC.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que este tipo de revelaciones siempre generan suspicacia y debería tener consecuencias jurídicas y políticas, que ahora debe aclarar el titular del Poder Judicial.

“ ¿Por qué los funcionarios, políticos, actores declaran después de muchos años? ¿Por qué no hacerlo en el momento?"

“No sé por qué emitió esta declaración y levantó de nuevo una discusión pública que no va a terminar. No le resto valor a su dicho, no le resto credibilidad a su expresión: el destiempo, si te genera un proceso de al menos de duda, por qué no se hizo en aquel momento, esa es mi pregunta. o espero que esto que afirmó él, tenga las pruebas”.

Al respecto, el coordinador del PAN, Julen Rementería, consideró que el ministro presidente de la SCJN le “está haciendo el juego” al Presidente Andrés Manuel López Obrador frente al escándalo de la llamada “Casa Gris”.

“Llama la atención que muchos años después vengan a señalarse cosas así que puedan resultar graves. Nos parece inaceptable que se diga ahora y no se haya denunciado en su momento. Se tendrían que haber hecho las denuncias correspondientes y no la hizo. Es algo que no se prueba, que no se ha probado, que no se probó nunca y que finalmente lo dice. Y claro que en voz del presidente de la Corte tiene mucha fuerza.

Si hubo eso, el señor tenía la obligación de haberlo denunciado en su momento. Pocas personas en México conocen tanto de leyes como él como para saber que ese acto debía haber sido denunciado”, aseveró.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también cuestionó el destiempo de esta denuncia, que en su momento debió hacer pública. Señaló que a estas alturas resulta evidente que la relación de la corte con el Presidente sigue siendo de sumisión.

“Yo lo que pregunto es por qué hasta ahora, y yo preguntaría si esta relación tan complicada de pretendida subordinación no sigue vigente con el actual Presidente, pues sería muy bueno que el presidente de la Corte ampliara su comentario de cómo ha sido su relación con los distintos e Ejecutivos. Sería muy positivo que revelara cómo los presidentes de la república han querido meterle mano, subordinarlo”, manifestó.

Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, aseguró que esta declaración del ministro Zaldívar es un nado sincronizado con el Gobierno del Presidente López Obrador, en medio de los escándalos de la Casa Gris, la cuenta pública y las irregularidades en el gasto público.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, dijo que esta declaración parece una bola de humo para desviar la atención en los casos de corrupción del Gobierno de la Cuarta Transformación.

