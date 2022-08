No tengo delitos ni cadáveres en el clóset para ser candidato presidencial, asegura Ricardo Monreal

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que tras 42 años como servidor público está “limpio” y sin “cadáveres en el clóset” para ser el candidato presidencial.

Al realizar la presentación de su presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen” en Guadalajara, Jalisco, reiteró su rechazo a que lo denominen corcholata, porque le parece “de mal gusto”.

“Algunos hasta se ufanan en decir yo soy la corcholata preferida, es ofensivo, porque aspiro a suceder al Presidente de la República y cómo me siento, me siento muy digno, sin vanagloriarme, sin falsas modestias, les puedo asegurar que soy el mejor para suceder al Presidente”, aseguró.

Resaltó que lleva 25 años luchando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero 42 años como servidor público, de los cuales no tiene cuentas pendientes ni ‘cadáveres en el clóset’.

“He sido servidor público 42 años y les digo con toda honestidad, no tengo en mi cuenta nada pendiente con la ley, en 42 años nadie me ha acusado, ni nadie me ha vinculado a ningún delito, no tengo, como dicen coloquialmente, no peyorativamente, no tengo cuentas por saldar y no tengo cadáveres en el clóset, soy un hombre honesto, limpio, autónomo, soy maestro universitario, todavía frente a grupo, doy clases en la UNAM”, aseguró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá los dos años de responsabilidad que le quedan “y por fortuna mi rival va a ser una de las corcholatas y, por fortuna, les voy a ganar”.

En ese sentido, reiteró que no participará en la farsa de las encuestas de Morena y sostuvo que no se debe engañar al Ejecutivo Federal.

“A mí no me van a convencer de participar en una farsa, porque sí creo en la democracia y el Presidente de la República demócrata, por eso no lo deben de engañar al Presidente, lo que están haciendo no es por lo que luchamos, no es por lo que 25 años de mi vida he aportado al movimiento”, enfatizó.

Monreal remarcó que no tiene “plan B” en caso de que se cierren las puertas al interior de Morena, que no lo han buscado de la oposición ni ha ido a tocar las puertas en otra fuerza política.

Respecto al tema de la inseguridad, el senador zacatecano consideró que los recientes ataques que se registraron en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Michoacán y Colima sí fueron sincronizados del crimen organizado.

Sin embargo, aseguró que “no hay un cártel o una banda de criminales o de delincuentes más poderosos que el Estado mexicano, el Estado mexicano tiene capacidad de reacción y de respuesta, el Estado mexicano tiene más de 500 mil elementos para poder enfrentar este terrible mal”.

En ese sentido, sostuvo que en el Senado de la República están atentos para dar el debate sobre el tema de la Guardia Nacional.

“El tema de seguridad pública o de inseguridad es una asignatura pendiente. Soy de los que piensa que sí se requiere una revisión profunda de nuestra estrategia y el Senado no va a rehuir hacerlo, porque es nuestra facultad constitucional. No obstante que se piense que está bien y que la estrategia es correcta por parte del gobierno, yo diría que es conveniente mejorar revisar, enriquecer la estrategia”, expresó.

FBPT