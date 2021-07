Desabasto de medicamentos se acabó; se rompió la "mafia" que los controlaba: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el fin del desabasto de medicamentos en el país, luego de que se "rompió la mafia" que controlaba el mercado, al haber adquirido el Gobierno en el extranjero mil 842 claves de medicinas que incluyen más de dos millones 620 mil piezas, que significó un ahorro de 18 mil 919 millones de pesos.

"Es una muy buena noticia, porque se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos, y medicamentos con buena calidad, además del abasto, esto ha significado ahorros importantísimos para la hacienda pública.

"No pudo la mafia que existía en todo lo relacionado con la venta o con la compra-venta de medicamentos, no pudo impedir que se adquirieran los medicamentos, esto llevo a hacer muchas modificaciones legales, empezando porque no se podía comprar medicamentos en el extranjero"