Desafuero de diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta: sigue aquí el minuto a minuto

Este miércoles, la Cámara de Diputados se erigirá como jurado de procedencia para discutir el desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo (PT). Sigue aquí el minuto a minuto.

16:51 horas. Diputados, a favor de aprobar el desafuero de Saúl Huerta

Durante las intervenciones generales, representantes de los grupos parlamentarios del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, PT y PES se posicionaron a favor de aprobar el dictamen para la declaratoria de procedencia contra Saúl Huerta.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, expresó que la Cámara de Diputados no debe ser un dique para la impartición de justicia y adelantó que su grupo parlamentario votará a favor del desafuero contra Saúl Huerta.

“Las mayorías no deben usar a la Cámara de Diputados para encubrir a presuntos delincuentes, mucho menos a un abusador de menores de edad. Saúl Huerta debe ser desaforado aquí y ahora”, aseveró Juárez Piña.

Por parte del PRI subió a la tribuna Mariana Rodríguez Mier y Terán, quien acusó a la bancada mayoritaria y sus aliados de atrasar la discusión del desafuero.

“El fuero no fue concebido para encubrir conductas y muchísimo menos tan deleznables como estamos viendo en este pleno”, acusó Rodríguez Mier y Terán.

En representación de Morena, José Luis Elorza reconoció que “un legislador que llegó con el movimiento debe ser puesto bajo el ojo riguroso de la justicia”.

16:38 horas. Desafuero no se trata de consideraciones de orden político: Pablo Gómez

Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, aseguró que el proceso de desafuero “no se trata de consideraciones de orden político”, sino que responde a una solicitud realizada por autoridades judiciales en este caso.

“En este jurado no existen grupos parlamentarios, hay diputadas y diputados”, manifestó el legislador morenista en su intervención.

16:20 horas. Abogado de Saúl Huerta afirma que se violentó el debido proceso

El abogado de Saúl Huerta, Pável Arenas, señaló que se violentó el debido proceso contra el legislador.

Durante la intervención de 20 minutos de la defensa, apuntó que el derecho no puede estar condicionado por la política, o de lo contrario se caería en un “tribunal inquisidor”.

En tanto, el abogado Juan José Salazar apuntó que se violó el principio de presunción de inocencia, argumentando que se filtró información del caso en los medios de comunicación.

16:11 horas. Fiscalía de CDMX presenta a diputados 2 investigaciones contra Saúl Huerta

Laura Borbolla, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía capitalina expuso que hay dos carpetas de investigación en contra de Saúl Huerta Corona por violación equiparada y abuso sexual.

El primer hecho ocurrió el 30 de julio de 2019, en el cual el diputado Huerta Corona se aprovechó presuntamente del estado de vulnerabilidad de un joven “que no le permitieron resistir la conducta delictiva”.

Las conductas lascivas con el fin de “satisfacer el lívido sexual” ocurrió en primera instancia en un vehículo particular y después en un hotel.

El segundo delito por violación equiparada ocurrió el 21 de abril de 2021, en un hotel de la Ciudad de México.

“En cada uno de los elementos que le son atribuidos al investigado Benjamín Saúl Huerta Corona, aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas, refiriéndoles incluso a los padres de los ofendidos que cuidaría de ellos”, señaló.

Aseguró que la Fiscalía capitalina cuenta con elementos robustos y científicos para sustentar las acusaciones contra Saúl Huerta.

16.00 horas. Inician alegatos del proceso de desafuero contra Saúl Huerta

La presidenta de la Mesa Directiva dio inicio a la fase de alegatos del proceso de desafuero contra Saúl Huerta.

La defensa del diputado Saúl Huerta está conformada por los abogados Pavel Arenas, Juan José Salazar y Héctor Aguilera.

Por parte de la FGJ-CDMX se encuentra Laura Borbolla, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas; María Isabel, fiscal de investigación de Delitos Sexuales y Francisco Trujillo, agente del ministerio público.

15:56 horas. Jurado de procedencia no se excusó para la sesión: Dulce María Sauri

La Cámara de Diputados se erigió como jurado de procedencia este 11 de agosto para discutir los desafueros contra ambos legisladores. La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, pidió a los diputados ponerse de pie para iniciar con el proceso de desafuero.

Sauri Riancho informó que ninguno de los diputados que conforman el jurado de procedencia se excusó para la sesión.

15:35 horas. Inicia sesión en Cámara de Diputados para discutir desafueros



La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, dio inició a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para discutir los desafueros contra los diputados Saúl Huerta Corona y Mauricio Toledo (PT).

La secretaria de la Mesa Directiva, Lilia Villafuerte, leyó las notificaciones del proceso de desafuero enviadas a ambos legisladores, así como a los integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Mauricio Toledo solicita licencia como diputado previo a desafuero

Mauricio Toledo solicitó licencia como diputado federal del Partido del Trabajo un día antes de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se discutirá su desafuero.

Toledo Gutiérrez solicitó “licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir de la fecha presente”, de acuerdo con un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, manifestó Toledo Gutiérrez.

Descartan riesgo de quiebre en alianza Morena-PT por caso Toledo

La senadora de Morena, Antares Vázquez, afirmó que la alianza de su partido con el PT no está en riesgo ante el proceso de desafuero contra el diputado petista Mauricio Toledo, pues no se puede proteger "a un pájaro de cuenta como él, y nosotros no somos tapadera de nadie".

En entrevista con La Razón, la legisladora por Guanajuato rechazó que Morena haya fabricado delitos en su contra como lo denunció el propio Toledo Gutiérrez, ya que él podrá decir lo que quiera para tratar de defenderse ante las evidencias de su mala actuación.

Este diario publicó en la edición de hoy que "cruje la alianza Morena y Partido del Trabajo por el desafuero de Toledo", lo que pondría en riesgo el aval de petistas a las iniciativas de la Cuarta Transformación.

¿Cuáles son los presuntos delitos que se le imputan al diputado Mauricio Toledo?

Saúl Huerta, exmorenista y originario de Puebla, está acusado de violación contra un menor de edad y abuso sexual contra otro joven.

En tanto, Mauricio Toledo está señalado por enriquecimiento ilícito entre 2012 a 2019, cuando se desempeñó como delegado de Coyoacán y diputado local de la Ciudad de México.

Ambos procesos de desafuero fueron solicitados este año por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), encabezada por Ernestina Godoy.