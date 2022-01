Reducción de delitos es debido a la pandemia y no por estrategia federal: Expertos

Expertos en seguridad consideraron que la baja en delitos a nivel nacional es producto de los efectos que ha dejado la pandemia por COVID-19, y no por una estrategia federal que esté dando resultados.

En entrevista con La Razón, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano comentó que el mensaje de las autoridades federales es dar resultados, sin embargo, en torno a la violencia se debe entender una serie de aspectos relevantes para hacer un análisis mayor.

“No es exacto lo que dicen las autoridades federales. Sí hay una disminución de 3.3 por ciento de las víctimas de homicidio doloso respecto a 2020, pero esa baja es en comparación a un año con pandemia. Si analizamos este sexenio contra las administraciones anteriores, aún es más alto, aparte que hay cientos de desapariciones que no se cuentan como homicidios”, detalló.

El experto comentó que el mensaje de decir que “estamos bien” no es correcto, ya que buena parte de los resultados son producto de la pandemia y no por algún trabajo hecho por la autoridad federal o gobiernos locales. “Si la pandemia no hubiera existido seguramente crecerían aún en mayor cantidad los delitos”, destacó.

Por la mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que los delitos del fuero federal disminuyeron en 2021, 32.3 por ciento respecto al inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que anteriormente se cometían 9 mil 062 delitos y hasta diciembre del año anterior, 6 mil 135.

Por separado, la directora de Causa en Común, María Elena Morera aseveró que la violencia sigue igual en el país, sin embargo, los efectos de la pandemia tienen mucho que ver en la reducción de diversos delitos, ya que la gente estuvo en resguardo dentro de sus hogares, lo que permitió que no aumentaran.

“Es un efecto de la pandemia ya que no hay ninguna estrategia federal que nos haga pensar que es la que está reduciendo los delitos, porque ni en 2020 o 2021 salimos a la calle, entonces no te van a quitar la cartera o asaltar en el transporte si no sales a la vía pública, por eso no hay manera de argumentar que son por trabajo federal”, aseveró.

La activista comentó que hay evidencia que la pandemia provocó depresión en mucha gente, lo que también provocó que los delincuentes se volvieran más violentos, aparte de que en cuanto termine la emergencia sanitaria, volverán a aumentar todos los delitos.

lemm.