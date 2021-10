"Garrotazo a lo tonto" guerra contra el narco de Calderón, afirma AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la falta de democracia en el país provocó que Felipe Calderón llegara al poder en 2006, lo que ocasionó la guerra contra el narco por un “garrotazo a lo tonto” que hasta la fecha tiene consecuencias.

“Imagínense cuánto sacrificio nos hubiésemos ahorrado si se hubiese respetado el voto en el 2006, si no se hubiese hecho el fraude para imponer a Calderón, porque no ganó la presidencia. Lo primero (que hizo) sin tener elementos, un estudio, un análisis, sin un buen diagnóstico, declara la guerra al narcotráfico; el pega un garrotazo a lo tonto al avispero y se desata la violencia", dijo.

AMLO recordó, que este hecho dejó "muchos muertos y desaparecidos, hasta ahora estamos padeciendo por esa decisión errónea. No cabe duda que en política, los errores son como crímenes ”, agregó durante la firma del Acuerdo de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera en Ensenada, Baja California.

Por esa razón, el Ejecutivo invitó a la población a salir a las calles el próximo año, para votar a favor o en contra de la revocación de mandato, ya que es un acto de “entera” democracia participativa que se tiene que ir gestando en el país.

“Vamos a (hacer) que este ejercicio se lleve a cabo y así ya no se va a padecer que un mal Gobierno se tiene que aguantar tanto tiempo, ¿por qué seis años? Sí, eso es la democracia representativa, pero si se aplica la democracia participativa al mismo tiempo, son seis años si el pueblo quiere. Si te aplicas, trabajas y no robas, si no actúas de manera autoritaria, si eres sensible a los problemas sociales, entonces te quedas los seis años, si no, a otra cosa dedícate”, destacó.

López Obrador afirmó que la política implica y exige una entrega total, lo que es sinónimo de servicio, pero si sólo se llega a hacer dinero, es mejor que se dediquen a otras cosas en empresas privadas.

Además comentó que los “conservadores” se oponen a la revocación de mandato, porque le tienen miedo a la gente y a la democracia. “Están mal acostumbrados, que la política sea sólo de los políticos y de las cúpulas de poder y tienen la idea de que el pueblo no existe o que está preparado para la democracia”, señaló.

El mandatario aseguró que la oposición no quiere una democracia porque tienen la tradición que la política es sólo un asunto de las minorías, pero "yo invitó a todo el pueblo que salga a votar a favor o en contra, pero que todos participen para dejar establecida la democracia como forma de vida".

Por otra parte, comentó que continuarán todos los programas sociales para garantizar educación, salud, becas, ya que hay presupuesto suficiente, porque no hay corrupción. “No hace falta aumentar la deuda, los impuestos, no hace falta que se decreten los gasolinazos, si no hay corrupción se tiene presupuesto y le llega a todo el pueblo”, explicó.

Además agregó que la oposición no quería que Morena tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados, por ello se unieron PRI, PAN y PRD, y engañaron a la gente haciendo creer que eran distintos, pero son lo mismo.

"Ahora ya se quitan la máscara y (van) todos juntos y que no ganen, decían acerca de nosotros, la mayoría en la Cámara y por qué, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto y querían someternos. ¿Para qué?, querían manejar el presupuesto para que no se apoyara a la gente , sobre todo que no se apoyara a los pobres”, concluyó.

En el evento estuvo presente el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla; la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

ANR