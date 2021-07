Hay abasto de medicamentos, 4T adquiere 1,842 claves; "lo logramos", afirma Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que el Gobierno logró en 37 días adquirir los medicamentos que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no pudo hacerlo en 10 meses.

Al mismo tiempo, anunció la compra de mil 842 claves de medicamentos que representaron una inversión de 76 mil 969 millones de pesos, y un ahorro de 18 mil 919 millones de pesos, con lo que "lo logramos".

Expuso que la estrategia dio como resultado la compra de mil 38 claves a través de la UNOPS y 804 por parte del Gobierno federal, lo que da un volumen total adquirido de dos mil 624 millones 758 mil 642 piezas de medicamentos y material de curación.

"De manera eficiente, en 37 días logramos adquirir lo que al organismo le tomó 10 meses", sostuvo tras explicar que la UNOPS no pudo tener éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación, por no cumplir con los requisitos mínimos y precios no razonables.

Explicó que el pasado 10 de junio el organismo planteó a México una solución, pero la alternativa implicaba 45 días de compra de medicamentos más 15 días de contrato, en el mejor escenario había que esperar 60 días. "No contábamos con ese tiempo", externó.

Al presentar los resultados de las compras en el extranjero de los medicamentos, el funcionario detalló que el IMSS, ISSSTE, Insabi y Salud adquirieron por su cuenta 950 claves , de las cuales 639 corresponden a medicamentos y 311 a material de curación.

Esto, explicó, en volumen representan mil 729 millones de piezas, 816 millones de medicamentos y 912 millones de piezas de material de curación.

En términos de ahorro, Alcocer Varela dio a conocer que se contaba con presupuesto de 38 mil 727 millones de pesos, logrando adquirir lo necesario con 31 mil 547 millones, es decir, se logró un ahorro de 7 mil 180 millones.

Respecto a los medicamentos oncológicos, el titular de Salud reconoció que "fueron los más difíciles de conseguir, no sólo de ahora sino de décadas"; sin embargo, el Gobierno logró comprar 23 claves de alto consumo y cuatro de abasto complementario que hacían falta.

El funcionario de Salud mencionó que los medicamentos adquiridos son principalmente:

Ciclofosfamida

Epirubicina

Metrotexato

Vincristina

En ese rubro, añadió, la UNOPS adquirió 132 claves de medicamentos anticancerígenos, con un total de 11 mil 795 millones de pesos y un volumen de seis millones 929 mil 197 de piezas.

Agradeció a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su intervención a través de las embajadas, para que el Gobierno mexicano pudieran conseguir las 27 claves de medicamentos oncológicos restantes en países como Francia, Alemania, Canadá, India, Corea del Sur, entre otros.

Consideró que en este tema "había un interés válido pero exagerado con otros fines de hablar sobre desabasto de medicamentos oncológicos".