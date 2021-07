INE alista multa de 55 mdp a Samuel García por "stories" de Mariana Rodríguez durante campaña

Las historias y fotografías que la influencer Mariana Rodríguez difundió en sus redes sociales durante la campaña le valdrán una multa por 55 millones de pesos a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León.

La decisión la tomará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la sesión que sostendrá este jueves, en la que están enlistados 491 proyectos de resolución de procedimientos de quejas y administrativos sancionadores en materia de fiscalización por las pasadas campañas.

Samuel García califica el proyecto de multa como aberrante

Samuel García aseveró que el proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE es “aberrante” porque están tratando de regular el comportamiento de un cónyuge, cuando en el último de los casos lo relativo a un matrimonio es regulado por la Ley Civil.

Hay una sentencia previa: gobernador electo de Nuevo León

A través de un video que difundió en sus redes sociales, el mandatario electo de Nuevo León explicó que ya existe una sentencia previa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que Mariana Rodríguez también hizo campaña a su favor cuando contendió por la senaduría en 2018.

Recordó que su entonces novia también publicó fotografías e historias en sus redes sociales, por lo que el PRI, PAN y Morena demandaron que se le sumara como gastos de campaña y los magistrados resolvieron que la influencer, como su pareja sentimental tenía libertad de expresión “amplia”.

“Con base en ese precedente, que está vigente, ahora se planeó cual podía ser el rol de Mariana en esta campaña de gobernador y tomando en cuenta este precedente no hubo ningún cobro y no sumé a mi contabilidad ningún cobro, porque es mi esposa, por cierto, el tema de cónyuges lo resuelve la Ley Civil, no la Ley Electoral, la Ley Civil de Nuevo León prohíbe incluso que Mariana me cobre porque somos pareja”, apuntó.

"Es irracional, es antijurídico", afirma Samuel García

Por ello, reprochó que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE proponga que cada historia debe costar entre 20 mil y 40 mil pesos: “Por Dios, ni los artistas más famosos del mundo cobran eso (…). Es irracional, es antijurídico”, enfatizó.

“Me hubiera salido más fácil mentir, como candidato haber simulado un candidato en el que Mariana me hubiera cobrado un millón de pesos y no hubiera habido nada de este alboroto, de ahora en cuándo es mejor ser malandrín, ser simulador y no anduviera ahorita con estas multas millonarias”, señaló.

Mariana Rodríguez califica el dictamen como ofensivo

La propia Mariana Rodríguez criticó el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización, el cual calificó de ofensivo, porque quieren ponerle un precio.

“Me vuelve a parecer muy ofensivo que quieran a mí ponerme un precio y además usar el éxito de mis redes, de mi trabajo, para obstaculizar mi libertad de expresión, y como se los dije en campaña y se los vuelvo a repetir, yo no soy ninguna cosa a la que le pueden poner un precio. De corazón confío que los consejeros del INE van a hacer su trabajo con responsabilidad, con imparcialidad y de acuerdo a la ley”, manifestó.

La propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización plantea contabilizar 45 fotografías y mil 300 historias como “aportaciones prohibidas en especie”, las cuales estimó en un costo aproximado de 1.8 millones y 26 millones, respectivamente.