INE impone multas por 1,203 mdp a partidos; Morena, el más castigado

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por mil 203.6 millones de pesos a los partidos que participaron en la jornada cívica del 6 de junio, donde Morena resultó el más castigado financieramente con 373.1 millones de pesos, al concluir el periodo de fiscalización a los gastos de campaña.

Durante la jornada maratónica en el INE, los consejeros destacaron que las principales causas para aplicar las sanciones económicas fueron por rebasar los topes de campaña, así como incurrir en omisiones en los reportes de ingresos y gastos de campaña.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del órgano electoral, calificó como histórico el monto de las multas aplicadas a las diversas fuerzas políticas, quienes trataron de ocultar información e intentaron mentirle a la sociedad que participó en el proceso del 6 de junio pasado.

Morena fue multado con 373.1 millones de pesos; Fuerza por México, 102.9 millones, Redes Sociales Progresistas, 100.9 millones de pesos; PRI, 93.7 millones; PAN, 88.4; PT, 85.9 millones; Verde Ecologista, 84.5, Movimiento Ciudadano, 73.1; PES, 55; partidos locales 96.8 y candidaturas independientes con 6 millones.

La conducta más recurrente, por la que se aplican las multas cuantiosas es el Gasto no reportado a la autoridad electoral, con un total acumulado de 348.2 millones de pesos, y egresos no comprobados significaron 104.7 millones de pesos.

"Este ejercicio no es un ejercicio punitivo, claro que implica sanciones a las faltas cometidas, pero es, ante todo, un ejercicio de transparencia y de fortalecimiento, aunque podría parecer paradójico al sistema de partidos y al sistema democrático que hemos construido", subrayó Lorenzo Córdova.

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, aseguró que de las 29 mil 612 candidaturas auditadas por el instituto electoral, en 274 casos se rebasaron los topes de gastos de campaña, 35 de ellas ganadoras y 239 que no lograron el triunfo.

Entre las conductas irregulares más recurrentes, además de gastos no reportados ni comprobados, están los eventos registrados extemporáneamente, omisión de reportar en tiempo real, egresos no reportados de los representantes de casilla, ingresos no comprobados y beneficio indebido entre candidaturas.

Las multas más sobresalientes fueron las que impusieron a Movimiento Ciudadano y a Samuel García, por 55.9 millones de pesos, al considerar el INE que Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, aportó indebidamente recursos a la campaña aprovechando su faceta de influencer.

leer más MC anuncia que impugnará la multa del INE a Samuel García

Además, el órgano electoral también multó a MC con 28 millones al detectar aportaciones irregulares hechas por familiares de García, pues los recursos provenían de tres empresas que transfirieron el dinero a la madre y hermanos del político.

Otra sanción que destacó fue la impuesta al Partido Verde con 40.9 millones de pesos, por la contratación de 95 influencers para difundir historias a favor de las propuesta de esta fuerza política a través de sus redes sociales, durante los tres días de veda electoral.

Aunado a la multa, el Consejo General ordenó la suspensión de spots de radio y televisión para el PVEM en tiempos ordinarios, por un año, tras violar la ley electoral en cuanto al rompimiento de la veda.