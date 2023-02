INE invalida extender periodo de "Alito" Moreno al frente del PRI

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio un revés a las modificaciones estatutarias del PRI, que prorrogan la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas al frente del partido después hasta 2024.

En votación dividida de los consejeros electorales de seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General avaló el proyecto de resolución avalado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que declaró la imposibilidad del instituto de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de los cambios estatutarios del Revolucionario Institucional.

De acuerdo con los argumentos planteados por el tricolor, el Consejo Político Nacional está facultado de manera extraordinaria para hacer modificaciones a los estatutos en casos justificados; sin embargo, el INE consideró que el partido no justificó los cambios realizados.

Consejeros como Adriana Favela, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey no respaldaron la determinación de la mayoría de los integrantes del Consejo General, porque consideraron que sí hubo justificación por parte del PRI, el cual argumentó que hizo los cambios a partir de la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral.

Incluso la consejera Humphrey señaló que en dado caso el INE debería declarar la ilegalidad, no la imposibilidad de pronunciarse y apuntó que los cambios no sólo fueron avalados por el Consejo Político Nacional, sino por la mayoría de 26 Consejos Políticos Estatales.

Agregó que si es claro que la mayoría de los integrantes del PRI están a favor del cambio, entonces se debería respetar la modificación estatutaria, porque de todas formas el partido la va a aplicar y únicamente se retrasará su implementación entre 68 y 128 días.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama puntualizó que es respetuoso de la autodeterminación de los partidos, pero también de la legalidad.

“Les dije que además de ser respetuoso de la autodeterminación lo soy de la legalidad y los argumentos respecto al número de votos son válidos, pero eso no está a consideración, pero eso no estamos juzgando, si fue unánime, sino si la convocatoria a ese Consejo se apega a los propios estatutos", declaró.

“Aquí se nos ha dicho estuvo debida o indebidamente justificado, yo no puedo entrar a la valoración, mi punto de vista no es que sea suficiente o insuficientemente clara la causa, me parece inexistente, porque se convocó para adecuar a un marco legal que no había sido reformado, es decir, se votó una adecuación a un marco legal que al día de hoy, meses posteriores, no se ha publicado (el Plan B)”, añadió.

Durante la sesión del Consejo General, los representantes del PRI, Hiram Hernández y Rubén Moreira –rindió protesta como representante del Poder Legislativo a tiempo para el debate–, argumentaron la importancia de la autodeterminación de los partidos, la votación mayoritaria de los miembros del Consejo Político y la forma en la que se adelantó el partido a ajustar sus documentos básicos al Plan B.

Como aliados del PRI, los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón, y del PRD, Ángel Ávila, llamaron al órgano electoral a respetar la autodeterminación de los partidos políticos.

"Gana la legalidad y la militancia priista": Héctor Astudillo

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, celebró la resolución del Consejo General del INE que invalida los cambios a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e impide a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, extender su mandato.

"Sin triunfalismos, quien gana es la legalidad y es la militancia priista", escribió a través de Twitter tras conocer el revés a las modificaciones estatutarias.

Así, aseguró que el INE dio "la razón" a quienes se manifestaron en contra de las reformas desde el primer momento "por carecer de sustento legal y político".

Cabe recordar que por el diferendo, en diciembre pasado el exgobernador anunció que presentaría su renuncia al Conejo Político Nacional (CPN) del tricolor, al manifestarse en contra de la permanencia Alejandro Moreno al frente del tricolor hasta que termine el proceso electoral de 2024.

Sin triunfalismos, quien gana es la legalidad y es la militancia priista. Celebramos la existencia del@INEMexico . — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) February 28, 2023

cehr