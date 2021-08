Magistrada plantea recuento total de votos en elección de gubernatura de Campeche

La magistrada electoral Janine Otálora propuso el recuento total de votos de la elección de la gubernatura de Campeche, que ganó la morenista Layda Sansores San Román; en tanto, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes decretó un receso de 40 minutos.

Durante la sesión virtual del TEPJF, el proyecto de Otálora Malassis plantea que se cuenten de nuevo los votos de los 21 distritos electorales de la entidad, ante la impugnación que realizó Movimiento Ciudadano al proceso realizado el pasado 6 de junio.

En la demanda de nulidad solicitada por MC y su candidato Eliseo Fernández, se argumentó que hubo irregularidades durante la elección.

Otálora Malassis propuso revocar la decisión del Tribunal Electoral de Campeche que declaró improcedente un nuevo escrutinio del cómputo total en relación a la gubernatura del estado.

Expuso que son fundados los motivos de Movimiento Ciudadano sobre la omisión del tribunal local de pronunciarse, de forma conjunta, sobre los cómputos de los 21 distritos electorales.

Para ello, planteó "revocar los incidentes reclamados y ordenarse el recuento total de las casillas (...) Ordenar el recuento de la votación recibida en los 21 distritos electorales locales".

Decretan receso en TEPJF

En su oportunidad, la magistrada Mónica Soto Fregoso pidió al presidente del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, que se decretara un receso de media hora o que se retiraran los juicios enlistados, con el fin de tener un mejor análisis a los cambios de "última hora" que presentó Janine Otálora.

"Con todo respeto le pido que se bajen estos asuntos o hagamos un receso para analizar en qué consiste la sustitución de la magistrada Otálora, al proyecto de los cómputos de Campeche en donde además está proponiendo un recuento total", argumentó.

Soto Fregoso mencionó que los cambios hechos por su par en el tribunal al proyecto presentado, apenas a las 13:25 horas de este día, son imposibles de leer en poco tiempo, de ahí, dijo la necesidad del receso.

"Me parece una falta grave y no sólo de consideración sino de funcionamiento de este pleno, que se presente en plena discusión los cambios al proyecto, que además plantea la apertura total de paquetes de la elección de Campeche. Yo no estoy dispuesta a resolver un asunto, el cual no conozco a plenitud", advirtió.

El magistrado presidente del TEPJF decidió decretar un receso a las 14:21 y reiniciar a las 15:00 horas.

ANR