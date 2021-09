La mañanera de AMLO: 10 de septiembre

Este viernes 10 de septiembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Destaca resultados positivos en diálogo de alto nivel

AMLO aseguró que México y Estados Unidos “estamos en la misma sintonía” en la estrategia para impulsar el desarrollo en la región y señaló que se obtuvieron resultados positivos en el Diálogo Económico de Alto Nivel.

AMLO expresó que todavía no tiene un informe detallado de la reunión y espera a que regresen los funcionarios que participaron, como el canciller Marcelo Ebrard y la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, pero dijo que el primer reporte que recibió es que “habían salido muy bien las cosas”.

Ante el reconocimiento de la vicepresidenta Kamala Harris de impulsar el desarrollo en México y Centroamérica, AMLO expresó su agradecimiento a la visión compartida con el gobierno estadounidense, porque reiteró que sólo con desarrollo se puede enfrentar el fenómeno migratorio.

“Yo estoy seguro que la reunión de ayer fue buena porque estamos en la misma sintonía con el gobierno de Estados Unidos, hay coincidencias con la vicepresidenta Kamala Harris y con el presidente (Joe) Biden”, declaró AMLO.

En ese sentido, AMLO consideró que así como los países europeos sumaron esfuerzos para conformar la Unión Europea e impulsar el desarrollo regional, ese tipo de acciones se deberían implementar en América.

“Si hay trabajos y bienestar en los pueblos y comunidades de origen, la gente prefiere estar con sus familias, con su cultura y no emigra, entonces hay que atender eso, que no se ha hecho durante muchísimo tiempo, diría nunca, siempre es lo coercitivo, detener, pero no ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia.

“Eso es lo que tenemos que buscar, primero con Centroamérica y luego con toda nuestra América, una especie de Unión Europea, pero es unión de nuestra América, o de América del Norte, América Central, América del Sur, de toda América, tenemos que unirnos, esto significa crecimiento económico, significa bienestar”, indicó AMLO.

Critica sueldos de titulares del INE y del TEPJF para 2022



AMLO criticó los sueldos que tendrán en 2022 los presidentes de las instancias electorales, como el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón.

AMLO refirió que dichos funcionarios recibirán ingresos superiores al del Presidente de la República.

“El presidente López Obrador tendrá un sueldo bruto, mejor póngale neto (risas), de 2 millones 847 mil pesos en el año de 2022, Lorenzo Córdova, del INE se va a rayar, 4 millones 300 mil pesos, y Reyes Rodríguez, del Tribunal del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, 5 millones 500 mil, o sea que casi el doble”, expresó AMLO.

AMLO recordó que los funcionarios electorales tramitaron amparos para conservar sus sueldos, aunque rebasaran los ingresos del Presidente de la República.

“Cuando se aprobó la ley de salarios los del Poder Judicial, los del INE se ampararon. Entonces no alcanzaba el presupuesto, cómo iba a alcanzar”, aseveró AMLO.

Dijo que con ese tipo de sueldos por eso en los gobiernos anteriores se incrementaban los impuestos y se endeudaba al país, “para seguir derrochando, porque era mucha la corrupción”.

Rechaza homenajes; “ya no es tiempo del culto a personalidades”, dice

AMLO aseveró que “ya no es tiempo de rendir culto a personalidades”, por lo que no quiere que se utilice su nombre para nombrar calles o escuelas ni tampoco quiere que le realicen estatuas ni homenajes.

AMLO ndicó que ya precisó en su testamento esta disposición, porque dijo que considera que la mejor forma en la que se puede honrar a una persona es siguiendo su ejemplo.

“Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso”, expresó AMLO.

Por otra parte, AMLO expresó que sí comparte la decisión de que se coloque la cabeza estilizada de una mujer olmeca en la que actualmente se conoce como la glorieta de Colón, en la Ciudad de México.

“Sí estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner en donde está la glorieta a Colón, que se va a reubicar, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión hace 500 años se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar”, indicó AMLO.

En ese sentido, AMLO también dijo que el día 27 de este mes se va a inaugurar una exposición en el Museo de Antropología y en el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se va a llamar “Grandeza de México”.

“Es para mostrar piezas, códices, la importancia de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes de la llegada de los invasores, para que no se piense que la historia de México comenzó hace 500 años, predominó por mucho tiempo”, comentó AMLO.

AIFA lleva un avance de 68.9%, reporta Sedena; rechaza corrupción y “moches”

El gobierno federal reportó un avance físico en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de 68.98 por ciento, con un avance financiero de 64.66 por ciento, y rechazó un cobro de “moches” a los trabajadores.

AMLO destacó la importancia de aclarar a la ciudadanía el tema de la construcción de la nueva terminal aérea, particularmente a partir de una nota periodística.

AMLO y el general Ricardo Vallejo en la mañanera. Foto: Especial.

AMLO indicó que se debe destacar que se trata de una gran obra en la que se ahorran 125 mil millones de pesos.

“Estamos hablando de un ahorro de la obra de 225 mil millones de pesos, pero como se le agregan los 100 mil que se tuvieron que destinar al pago de los contratos que se habían contraído con las empresas por el nuevo aeropuerto de Texcoco o el proyecto de Texcoco, de todas formas agregándole los 100 mil son 175 mil millones, para 300 mil que tenían estimado que iba a costar el proyecto de Texcoco, son 125 mil millones de ahorros, decía yo que con eso casi se está financiando muy cercano a lo que va a costar el Tren Maya”, indicó AMLO.

En este contexto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, precisó que de haberse construido el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco las operaciones aéreas de la base militar de Santa Lucía se habrían visto afectadas, lo que hubiera obligado al cierre de ese “bastión estratégico”, afectando el desarrollo de acciones como la implementación del Plan DN-III-E.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero residente general y comandante del Agrupamiento de Ingenieros 'Felipe Ángeles'. explicó que han ejercido 40 mil millones de pesos del presupuesto que se ajustó a 74 mil 535 millones de pesos, el cual aseguró que no será rebasado

Ante publicaciones hechas en medios de comunicación respecto a que las estimaciones de la Secretaría de Hacienda prevén un incremento en el costo de la obra del AIFA para que quede en 84 mil 956 millones de pesos, reconoció que eso lo hace la dependencia basada en la indexación automática.

Vallejo Suárez apuntó que el AIFA ha generado 116 mil empleos directos, con pagos por mil 213 millones de pesos por concepto de impuestos y mil 70 por cuotas obreras.

Precisó que por mano de obra se han pagado 11 mil 45 millones de pesos, que corresponde al 26.94 por ciento del total de gasto.

Puntualizó que no es correcta la información periodística respecto a la retención del 30 por ciento de los salarios a los trabajadores y aclaró que si existe alguna denuncia se debe seguir por los canales oficiales.

