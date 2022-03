La mañanera de AMLO: 22 de marzo

Este martes 22 de marzo, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la mañanera, antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Es un aeropuerto muy bueno el AIFA

AMLO dijo que los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno el Internacional Felipe Ángeles.

AMLO aseguró con esta nueva terminal aérea se resolvió un problema de 20 años.

Recordó que el AIFA ha sido fue una obra “muy polémica”, por la que se presentaron una serie de amparos para tratar de frenarla.

“No se ampararon los pobladores de los municipios cercanos al aeropuerto, los amparos fueron presentados por abogados de los despachos de grupo conservador, reaccionario, que se opone a todo lo que hacemos”, señaló AMLO.

AMLO también mencionó que decían que no se iba a terminar nunca, que iba a ser una obra de mala calidad, pues todo se les cayó.

El Presidente aseguró que sus adversarios no pudieron no pudieron demostrar sus dichos y si no tenían que cuestionar, hubieran dicho que reconocían que se equivocaron, debido a que están viendo una obra importante, que se hizo en poco tiempo, en la que no hubo corrupción y que hubo ahorros.

México alcanza niveles mínimos de la pandemia por COVID-19: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que México ha alcanzado el nivel mínimo en los diez indicadores de la pandemia por COVID-19, desde que ésta comenzó.

Durante el informe del Pulso de la Salud, el funcionario indicó que esta es la octava semana consecutiva de reducción, pues la incidencia de casos sigue a la baja, por lo que estimó que el país llegará a un punto de actividad mínima sostenida.

“La actividad que se presenta ya es mínima, tenemos la incidencia de casos mínima, comparado con todo el periodo de más de dos años de la epidemia. Esta circunstancia, como hemos especificado siempre, está sujeta a que se mantengan las condiciones de baja transmisión y, seguramente, llegaremos a un punto de mínima actividad que se prolongará por varias semanas”, comentó.

Sin embargo, López-Gatell remarcó que la permanencia de la actividad del virus en otras partes del mundo, el riesgo de que se registre un rebrote en la región de América sigue vigente.

“Mientras ello no ocurra, debemos estar alentados porque tenemos mínima actividad de la epidemia”, comentó.

Precisó que desde la semana pasada, los niveles de hospitalización se mantienen debajo del 10 por ciento en camas generales y para pacientes críticos; también señaló que la mortalidad muestra una reducción de 96 por ciento, en comparación con la segunda ola de contagios.

Al referir que el país está a punto de alcanzar 189 millones de dosis aplicadas en 85.5 millones de mexicanos, el funcionario de Salud insistió en la importancia de la inmunización.

En este sentido, refirió que arriba del 94 por ciento de los pacientes que fueron hospitalizados durante la cuarta ola de contagios, fueron personas no vacunadas.

Respecto a la aplicación de la dosis de refuerzo, resaltó que mientras el grupo de 30 a 39 años va a la cabeza con 73 por ciento de cobertura, seguida del de 60 y más, con 71 por ciento, los de 40 a 59 años apenas ha alcanzado 48 por ciento.

“Es notorio cómo las personas adultas de edad intermedia tienen menor proporción de refuerzos. Invitamos a las personas que estamos en ese grupo de edad a que se acerquen a los puestos de vacunación. Si no se habían vacunado, es momento de hacerlo”, dijo.

Declaran Lago de Texcoco área natural protegida

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, informó que este martes se declaró el Lago de Texcoco como área natural protegida.

Tras recordar que realizó una consulta popular en diciembre de 2018: “Yo Prefiero el Lago” se canceló la construcción del aeropuerto en esa zona en el Estado de México que abarca los municipios de Atenco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec.

El decreto con el que se declara como área natural protegida se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación, en el marco del Día Mundial del Agua, bajo la categoría de Área de Protección de Recursos Naturales.

El Parque Ecológico Lago de Texcoco cuenta con 14 mil hectáreas y se estima que las obras estén terminadas en 2023.

Albores destacó que actualmente hay 184 zonas naturales protegidas en el país.

