La mañanera de AMLO: 3 de febrero

Este jueves 3 de febrero, desde el estado de Hidalgo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

#ConferenciaPresidente, desde Hidalgo | Jueves 3 de febrero de 2022 https://t.co/9OF0IS9Kox — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 3, 2022

Destaca respuesta de gobierno de Aguascalientes en detención de secretario de seguridad

AMLO destacó la actuación del gobierno de Aguascalientes en la detención del secretario de Seguridad de ese estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

AMLO aplaudió que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, se mostrará a favor de que el funcionario de seguridad sea indagado por temas de tortura.

“Ayer que hubo esta detención me llamó la atención, pero la declaración del gobernador de Aguascalientes, siendo en que ellos estaban de acuerdo en que se investigara, pues es de destacarse, por lo general o se quedan callados o defienden y en este caso es que se aplique la ley que se investigue”, comentó. AMLO

Ayer el gobierno del estado dio a conocer que la Fiscalía General de la República detuvo a Porfirio Sánchez Mendoza, actual Secretario de Seguridad de Aguascalientes por presuntos actos de tortura.

AMLO se limitó a mencionar que serán la autoridades las que resolverán sobre el caso.

“Yo lo que considero es que estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada, siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad”, respondió a la prensa.

AMLO pidió no fabricar delitos y que no exista impunidad, “que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie”

MÁS INFORMACIÓN Detenido, secretario de Seguridad del gobierno panista de Aguascalientes

Reconoce trabajo de Omar Fayad en materia de seguridad

AMLO destacó el trabajo en materia de seguridad que se realiza en el estado de Hidalgo e hizo un reconocimiento al desempeño del gobernador Omar Fayad.

MÁS INFORMACIÓN AMLO reconoce trabajo de Omar Fayad en materia de seguridad

“Es de destacar el trabajo que ha hecho el gobernador para garantizar la paz y la tranquilidad en el estado de Hidalgo como lo vamos a constatar con los datos sobre la incidencia delictiva”, comentó AMLO.

Esto durante la conferencia de prensa desde el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia (C5i), ubicado en la carretera México-Pachuca, como parte de la gira que AMLO mantendrá este jueves por la entidad.

En su exposición, el gobernador Omar Fayad informó que durante 2021, Hidalgo reportó una disminución de 19 por ciento en los homicidios dolosos con respecto a 2020, y una disminución del siete por ciento de los 10 delitos que más se comenten en la entidad.

“Nos mantenemos como uno de los estados más seguros en la zona centro del país y tenemos afortunadamente una extraordinaria colaboración con los Estados México y con la propia Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum”, expresó Fayad.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, coincidió con las cifras del gobierno local y señaló que Hidalgo ocupa el lugar 23 a nivel nacional en homicidios dolosos.

Además, Sandoval González recordó la presencia de cuatro cuarteles de la Guardia Nacional en el estado y adelantó que para 2023 se construirán cinco más.

FGR