Mario Delgado llama a no dar votos a “traidores” en próximos comicios

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, manifestó su confianza en que el próximo 5 de junio los ciudadanos darán su veredicto y no darán ni un voto “a los traidores” .

Al acompañar en su cierre de campaña al candidato a la gubernatura de Hidalgo, Julio Menchaca, reiteró que cumplió con su responsabilidad de defender al país y por eso denunció a los legisladores que traicionaron a México al no respaldar la Reforma Eléctrica.

“Por eso hemos actuado en consecuencia para defender a nuestro país y que quede ante la historia que fuimos congruentes, que defendimos siempre a nuestro país. Estamos seguros que el próximo domingo en las seis entidades el pueblo va a dar su veredicto sobre esa traición a la patria y no le va a dar ni un voto a los traidores. Por eso va a triunfar nuestro movimiento" Mario Delgado

​Dirigente nacional de Morena

te puede interesar "El PRI es la única y verdadera oposición", afirma Leslie Hendricks en Quintana Roo

Desde Tepehuacán de Guerrero, aseguró que Menchaca tendrá una votación histórica para ganar la gubernatura, con 2-1 en las urnas.

“Claro que vamos a ganar, porque la gente ya despertó (…). Imagínense, más de 90 años, más de 92 años con los priistas que se han dedicado a saquear este país. La Transformación se trata de acabar con la corrupción, es la principal propuesta que hoy une a todos los hidalguenses: tener un gobierno honesto” , subrayó.

Mientras Menchaca cerró en el municipio que gobierna el hermano de Carolina Viggiano, la candidata de Va por México realizó su cierre en la Plaza de Toros, en Pachuca, con los exgobernadores, y el Grupo Bronco, donde la porra principal fue “fuera Morena, fuera Morena”.

En Durango, la candidata del guinda, Marina Vitela, cerró su campaña acompañada de los líderes parlamentarios federales de Morena y del Partido Verde.

Desde el municipio de Guadalupe Victoria, subrayó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador requiere el respaldo de gobiernos que estén alineados.

más información Etellekt reporta 85 agresiones contra políticos en actual proceso electoral

“Este orden de gobierno que tiene que ir de la mano de un gobierno estatal transparente, participativo y de la mano de un gran proyecto municipal que sean de Morena, los tres para poderles exigir de arriba hacia abajo cumplir con no mentir, no robar y no traicionar, y esto solamente lo podemos garantizar con un proyecto transformador de Morena”, manifestó.

En Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal aseguró que su triunfo en la jornada del próximo domingo es irreversible, porque tiene una ventaja de hasta 25 puntos.

En su cierre de campaña, acompañado por senadores, diputados y dirigentes partidistas, Villarreal agradeció el apoyo recibido a lo largo de dos meses y pidió a sus seguidores que no se confíen y salgan a votar.

“No nos confiemos, en esta coalición vamos a salir a votar masivamente, que no quede duda del rumbo que le queremos dar a Tamaulipas. Nuestro voto es universal, directo, libre y es secreto y quien nos pida faltar a la ley y a nuestro derecho es un delincuente” , indicó.

En Aguascalientes, desde el municipio de Tepezalá, la candidata de Morena, Nora Ruvalcaba, aprovechó su último evento de campaña para criticar la supuesta corrupción del gobernador Martín Orozco.

Además, desde el templete, presumió los logros del Gobierno Federal: se refirió a la entrega de programas sociales, como las pensiones para adultos mayores, las becas para menores con discapacidad, o la federalización del sistema de salud, planteamientos que, de ganar el próximo domingo, se implementarían en el estado.

“Quiero decirles que no nos cansemos de seguir despertando conciencias para que se sumen a este movimiento que, apenas a tres años de haber obtenido el triunfo a nivel nacional, ya demostramos que somos diferentes, ya demostramos que si no hay corrupción, que es el principal lastre de los gobiernos, si no hay corrupción habrá recursos para resolver las apremiantes necesidades de los sectores olvidados como los adultos mayores” , expresó.

Quizás te interese Diputados del PRD reiteran llamado a AMLO para eliminar horario de verano

En Quintana Roo, la candidata a la gubernatura, Mara Lezama, exhortó a la población consolidar “el camino de la transformación, una nueva forma de hacer política, que tiene como eje y razón de ser a las personas y, sobre todo, a los más necesitados, para que nunca más haya un gobierno rico con un pueblo pobre”.

Desde Cancún, subrayó que el Presidente de la República ha demostrado que la transformación es por y para el pueblo, por lo que ratificó sus compromisos: “justicia social e igualdad de oportunidades; barrer la corrupción como las escaleras, de arriba hacia abajo; gobierno austero; acabar el influyentismo; cerrar las brechas de desigualdad, velar por los que menos tienen; trabajar por la prosperidad compartida y, sobre todo, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” .

En Oaxaca, el candidato del guinda, Salomón Jara, aseguró que el domingo próximo se dará la estocada final a los gobiernos corruptos en el estado.

“Nuestro voto será la herramienta más poderosa para acabar con los malos gobiernos y comenzar la construcción de un gobierno popular, honesto y transparente. El domingo daremos la estocada final y haremos florecer la Primavera Oaxaqueña en las ocho regiones” Salomón Jara

Ccandidato a gubernatura de Oaxaca

CEHR