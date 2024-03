Mexicanos entre las víctimas del colapso del puente en Baltimore; se desconoce la cifra: cónsul Rafael Laveaga

El cónsul de México en Washington, Rafael Laveaga informó que entre las nacionalidades de las seis personas desaparecidas por el colapso del puente Francis Scott Key “están la mexicana, guatemalteca y salvadoreña”, sin embargo, no se puede precisar el número de víctimas connacionales.

En entrevista televisiva, dijo que de acuerdo con la información que le han proporcionado diversas autoridades del condado de Baltimore, estatales y federales como la Guardia Costera de Estados Unidos, se presume que las seis personas estarían muertas.

“Las autoridades nos han informado que hay seis trabajadores de la construcción que estaban reparando unos baches en la carpeta asfáltica del puente y que desgraciadamente son víctimas de este terrible accidente. Entre las nacionalidades de esas seis personas están la mexicana, guatemalteca, salvadoreña también.

“Todavía no lo pueden precisar (número de mexicanos fallecidos) porque estamos en la etapa de rescate que es muy complicado, por una profundidad de 16 o 20 metros en la zona más baja. Entonces es muy complicado el rescate, las temperaturas de las aguas, las corrientes, ya se hizo de noche y la autoridad ha decidido reanudar mañana hasta las seis de la mañana”, explicó.

Laveaga destacó que no hay información de víctimas de origen mexicano que hayan sobrevivido al colapso del puente y trasladados a los hospitales de Baltimore. Añadió que el consulado ha proporcionado toda la información a la autoridad local y federal, así como a los familiares de quienes pudieran estar entre los desaparecidos.

Luego de señalar que en Baltimore hay 30 mil mexicanos, mientras que en Maryland la cifra asciende a 100 mil, el diplomático mencionó que asistió a un servicio religioso por la tarde para orar por las posibles víctimas.

“Sería muy irresponsable ahorita decir que estamos hablando de fallecidos cuando no los hay, no los tiene la autoridad a la vista. Entonces es muy importante subrayar eso, no podemos cuantificar todavía pero sí podemos confortar a la gente, decirle no estás solo, sola, tienes al Gobierno de México a través de tu consulado, a tu lado”, apuntó.

El cónsul Rafael Laveaga resaltó que este grupo de trabajadores que están desaparecidos forman parte de la comunidad de la construcción que va a EU a laborar a deshoras, tapando baches en el turno de la noche, a la 1:30 de la mañana.

FBPT