México y EU acuerdan primera campaña binacional para el combate del fentanilo

México y Estados Unidos acordaron iniciar una campaña binacional para combatir el fentanilo, informar los riesgos que representa y por qué es una amenaza y para familias de ambos países.

Así lo anunció el canciller Marcelo Ebrard al termino del encuentro que sostuvo este jueves junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.

"Es una campaña que va a ser sumamente intensa, sin precedentes, me parece un paso interesante, porque los dos presidentes (Joe Biden y López Obrador) que se debía atender la causa, y una de las causas ¿cuál es? Pues que no se tiene la información correcta por parte de los jóvenes y las familias, no se conoce; la mayor parte de la gente ni siquiera sabe qué es el fentanilo, entonces se tiene que informar a tiempo para evitar que aumente el consumo en nuestro país"