Monreal advierte a presidenciables de Morena: "Temo decirles que les voy a ganar"

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló que participará en la convocatoria para las elecciones de 2024 y advirtió a los presidenciables de Morena que "me temo decirles que les voy a ganar".

Lo anterior lo declaró en una conferencia de prensa durante su visita a Morelia, Michoacán, en la que expresó respeto hacia quienes podrían participar en la contienda para ser el candidato a la presidencia por el partido guinda en 2024: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

te puede interesar Córdova: Morena busca descalificar al INE y pone trabas para revocación de mandato

Monreal apuntó que no cree en las encuestas ya que consideró que no es el mejor método para seleccionar candidatos o dirigentes en un partido , por lo que confió en que, para el proceso electoral de 2024, Morena tenga elecciones primarias. "Respeto a las encuestadoras, pero no creo que sea el mejor método", aseguró.

También dijo que participará, cuando sea el momento, en la convocatoria para la elección presidencial y afirmó que se siente en plenitud de lucidez, de salud y de experiencia acumulada, por lo que podría con los retos que demanda ser Presidente de México.

"Estoy seguro que con la experiencia acumulada, puedo enfrentar con éxito los retos y desafíos de México". Ricardo Monreal

KEFS