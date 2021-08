Pruebas rápidas en escuelas sólo si Salud lo autoriza: SEP; responsiva fue eliminada, aclara

Tras ratificar que se elimina la carta compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia, la titular de la SecretarÍa de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aclaró que sólo si las autoridades de Salud lo aprueban, se realizarán pruebas rápidas a los alumnos durante el regreso a clases presenciales.

"Estaremos como Secretaría atentos a indicaciones de Salud, si lo consideran pertinente (realizar pruebas), ellos harán la notificación", destacó la funcionaria ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Precisó que "el hecho de realizar una prueba si se tiene que hacer con mucho cuidado, poner un cotonete a los pequeños, debemos tener actividades previas para que el pequeño no sufra un efecto complicado. Estamos esperando en la SEP la recomendación", añadió.

Respecto a la controvertida carta compromiso, Gómez Álvarez reconoció que fue un documento que se utilizó en las reuniones de trabajo con los secretarios de Educación de los 32 estados, a pesar de que el miércoles se mencionó en la conferencia matutina que era "falsa".

Para no generar confusión e incertidumbre, afirmó, la carta de corresponsabilidad ya fue eliminada de los protocolos que adoptarán las escuelas para el regreso a clases presenciales.

"La carta no existe, se elimina. Lo que queremos es, precisamente, regresar a clases y eliminar prácticas burocráticas que lejos de ayudar, entorpecen", aseguró la titular de la SEP.

Aclaró también que dicha carta compromiso no sería una condicionante para el acceso a las escuelas.

"No había la situación de que fuera una condicionante para que estuvieran en clases, lo que menos queremos es hacer esa situación burocrática que no permita que el pequeño acceda lo que por derecho tiene, que es la a educación", enfatizó.

Delfina Gómez apuntó que la carta compromiso publicada en medios de comunicación la semana pasada fue un formato de trabajo para el análisis, misma que presentaba algunas alteraciones.

"En lo que a la carta se refiere, efectivamente la que emitieron es falsa, no es oficial. Este documento lo utilizamos como un documento de análisis para la reunión con los secretarios de los diferentes estados, que fue el jueves y viernes pasado", resaltó.

La Secretaria de Estado descartó que con este documento el Gobierno federal pretendiera evadir su responsabilidad en este regreso a clases presenciales, programado para el 30 de agosto próximo.

"En ningún momento se trata de quitar la responsabilidad al Gobierno y a la SEP, como Secretaría sabemos la responsabilidad que tenemos y compromiso con nuestros pequeños", refirió.

Gobierno acatará amparos para vacunar a menores de 12 años: AMLO

AMLO afirmó este jueves que serán atendidas las órdenes de jueces que concedieron amparos en Oaxaca y la Ciudad de México para vacunar a menores de edad contra el COVID-19, ya que estas no pueden ser desobedecidas.

"Se atiende, si alguien acude al juzgado y pide que se vacune, aunque no le corresponda o no haya riesgo y el juez así lo decide, nosotros tenemos que cumplir, se le vacuna, no se puede desobedecer, aún cuando está demostrado por la Organización Mundial de la Salud que no hace falta, que no hay riesgos", aclaró.

Ayer se notificó que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Santos Pérez, admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso Clemente Mata a nombre de un menor de 18 años, con el fin de recibir la inmunización contra el coronavirus.

Mientras que en Oaxaca el juez Cuarto de Distrito otorgó un amparo a favor de un niño de 12 años de edad para ser vacunado contra el Covid, previo al regreso a clases el 30 de agosto que inicia el ciclo escolar 2021-2022, confirmó la mamá del niño, Alma Franco Vargas.

AMLO criticó de nuevo a los jueces porque están en contra de su gobierno.

"Además los jueces también cuando se trata de nosotros, todo en contra, son muy pocos los que actúan con rectitud, con sensatez, cuando se trata de asuntos nuestros, tienen consigna", acusó el titular del Ejecutivo federal.