Ricardo Anaya afirma que AMLO tiene una "formulita" para conservar su popularidad

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya afirmó que la "formulita" que utiliza el Presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener su popularidad, pese a que los precios están por las nubes y la inseguridad desatada, está basada en la división y en la mentira.

Dijo que expresidentes como Donald Trump, Evo Morales y Hugo Chávez también la usaron, pero señaló que: "todo tiene un límite. Para 2024 la mayoría va a querer un cambio. La pregunta es si la oposición estará a la altura del reto. Más nos vale que sí".

A través de su videomensaje semanal comentó que: "Más allá de partidos o candidatos hay dos problemas enormes que nadie puede negar. Uno, que no te alcanza porque todo está subiendo de precio . Y dos, que la inseguridad está cada vez peor ".

En este sentido exhortó a la población a revisar el precio de la tortilla, gas y huevo que siguen incrementando. "En cambio del lado de la inseguridad está clarísimo que los criminales siguen ganando terreno haciéndote la vida miserable. Ya ni los sacerdotes se libran de que los maten a balazos".

El panista se cuestionó: "¿Cómo puede un presidente mantener su popularidad cuando no arregla los problemas sino que están cada vez peor?" "¿Si el dinero no alcanza todo está subiendo, la economía va de mal en peor y la inseguridad está de la fregada, cómo le hace López Obrador para que la gente lo quiera seguir apoyando?"

Enfatizó que la respuesta ante el apoyo que sigue teniendo López Obrador es que tiene una "formulita". "Y como cualquier formulita cuando los tramposos ven que algo funciona eso mismo se empieza a hacer en todo el mundo".

Paso a paso Anaya explica la "formulita"

Ricardo Anaya mencionó que lo primero que hacen los que usan la "formulita" es dividir. "Entonces parten el país en dos, de un lado el pueblo bueno y el otro los malos. Esto no lo inventó López Obrador así le hacía Trump, de un lado el pueblo americano ´los buenos´ y del otro lado los mexicanos ´los malos´". Subrayó que una vez que se dividen siembran algo que es clave para que la "formulita" funcione y se llama odio. "Le echan la culpa a los malos del cuento".

En tal aspecto explicó que el Presidente López Obrador pone de un lado a "los buenos" y del otro lado a "los malos". "Una vez que siembra el odio ya no tiene que resolver los problemas porque ya no es su culpa. Aunque lleve cuatro años como presidente porque ya no es su culpa, es de los malos del cuento".

La mentira, el otro componente de la "formulita"

El excandidato comentó que entre las "mentiras" del Presidente se encuentra bajar el precio de la gasolina, no talar árboles por la construcción del Tren Maya y poner en funcionamiento la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en un año."Lleva miles de mentiras, 76 mil según un conteo.

O sea, miente como respira. Entonces, ahí está la "formulita" que están usando todos: dividir y mentir. Y sí funciona, a Trump le duró cuatro años. Putin hoy en día es muy popular en Rusia. Nomás que las cosas tienen un límite y todo por servir se acaba", advirtió Anaya quien a la par mencionó que en algo sí tiene razón el primer mandatario y es que el pueblo no es tonto. "El pueblo sabe que está estupidez de abrazos no balazos es una verdadera aberración que nos tiene cada vez peor".

Finalmente, destacó que la división y la mentira son los dos alfileres que sostienen a Morena. Agregó que para 2024, "La oposición estará a la altura de las circunstancias por el bien de México y sobre todo para ofrecer esperanza en un futuro muchísimo mejor".

FBPT