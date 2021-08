Sesiones en el Senado inician entre el miércoles y jueves: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que la próxima apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión de la LXV Legislatura será entre miércoles y jueves, ya que se está platicando con la Mesa Directiva.

Agenda para el 29 de agosto

A las 10:00 horas se tiene previsto la ceremonia solemne para la develación de un espacio en el muro del salón de sesiones, por el Año del Bicentenario de la Independencia de México, “Chiapas estado precursor de la Independencia” y a las 11:00 horas es la junta previa para elegir a la Mesa Directiva del primer año de ejercicio de la nueva Legislatura.

Entre 12:30 y 13:00 horas se realizará la fotografía oficial de los 128 senadores y senadoras, posteriormente se tomará una por grupo parlamentario. “Hasta el (miércoles) primero de septiembre, es lo que vamos a hablar con la presidenta, estaríamos celebrando la primera sesión ordinaria y si no nos vamos hasta el jueves cuando tengamos la primera sesión”, explicó Monreal.

Monreal clausura la VII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena

Al concluir la Plenaria de Morena agradeció el trabajo de Eduardo Ramírez al frente de la Mesa Directiva, ya que fue un buen operador que se distinguió por apoyar al Grupo Parlamentario del partido.

“Quisiera expresar mi convicción de que hemos tenido un excelente presidente en las manos de Eduardo Ramírez, ya que no solo ha sido un buen presidente sino un buen amigo y operador que tuvo un gran crecimiento. (...) Sin él no hubiéramos sacado muchos temas que por momentos se atoraban y por momentos parecía que no iban a salir y que eran prioridad del Gobierno del Presidente (Andrés Manuel) López Obrador”, dijo en el antiguo Palacio de Xicoténcatl en la Ciudad de México.

Además felicitó a la senadora Imelda Castro, por su gestión en la vicepresidencia, de quien dijo es "muy estudiosa y muy inteligente" que ayudó “mucho en la conducción de los debate (...) los grupos parlamentarios le tienen mucha consideración y mucho respeto".

Finalmente, Monreal agradeció a María Merced que fue una "excelente secretaria” y al secretario Ricardo Velázquez.

Monreal Ávila aseguró que tienen la necesidad de construir mayorías, por ello mañana se platicará con la senadora Olga Sánchez, para que empezar a ayudarle y a transmitirle los conocimientos, para que se le apoye y se le mencioné como trabajan, “y para que tenga todos los conocimientos”, concluyó.

