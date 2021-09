Sistema forense no está diseñado para identificar a miles de desaparecidos: Karla Quintana

La comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México (CMB), Karla Quintana Osuna, afirmó que la crisis de identificación humana que existe en el país se debe a que el sistema forense mexicano no está diseñado para identificar a decenas de miles de desaparecidos.

“El sistema tradicional forense está pensado en general, para encontrar perpetradores (homicidas, violadores, etcétera). Está elaborado para identificar algunos cuerpos con indicios de identidad con sus familias (ejemplo: Por tatuajes, credenciales, señas particulares en caso de que las tenga) –una identificación más de uno a uno-. No fue pensado para identificar decenas de miles de cuerpos frente a decenas de miles de grupos familiares”, explicó la comisionada.

Tras recibir preguntas de usuarios de Twitter, Karla Quintana subrayó que: “no se trata solo de recursos, ni de compartir bases, ni esperar la buena voluntad de algunas instituciones, sino de una metodología distinta que atienda a la crisis forense y, para ello, se necesitan reformas urgentes e integrales ”.

Aclaró que el sistema forense en México carece de un enfoque masivo para la identificación de personas, sin embargo, subrayó que esto se debe a que las bases de datos no son compartidas y el margen de comparación genética es bajo.

Lo anterior, porque en muchas fosas comunes no se tienen separados los restos humanos y no hay registro de ellos en ningún lugar.

La funcionaria comentó que es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías estatales compartan sus bases de datos genéticas, pero señaló que no es suficiente, porque no todas las muestras tomadas son procesadas.

“Sucede que los familiares han dado su muestra y no saben si fue procesada; dan su información en un estado y no necesariamente se comparte con los demás; muchas Fiscalías no toman muestras sin denuncia; la base de datos unificada sólo recibirá (según información informal de personal de fiscalías) datos de laboratorios acreditados (hay 12 aproximadamente en el país)”, detalló Quintana.

Siguiendo esa misma línea, la comisionada de Búsqueda de Personas Desaparecidas manifestó que las bases de datos no están del todo homologadas y mucha de la información se registra manualmente, lo que ocasiona mayor margen de error.

Agregó que puede suceder que se tomó la muestra genética de un cuerpo, pero se desconoce el paradero de este.

leer más Ven en desapariciones interés, pero no avance

Karla Quintana puntualizó que en México hace falta “una metodología nacional de toma de muestra por grupos familiares, sin necesidad de denuncia y accesible a todos”.

Por lo cual, aseveró que se requiere un sistema que separe la información genética de no identificados y de familias, de las bases de violadores, para que así se “compare todo con todo”, como es el caso de Chile, Colombia y Portugal, donde se colabora con las Fiscalías, pero no se depende de ellas.

En seguimiento a los otros tuits y las preguntas que ha provocado: No, las comisiones de búsqueda NO tenemos el control de los cuerpos no identificados, ni la identificación humana (salvo que las fiscalías lo permitan). Nunca se ha podido y es una lucha que se perdió cuando 🧵 — Karla Quintana O. (@kiquinta) September 12, 2021

ANR