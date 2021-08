“No es suficiente que Zaldívar no acepte la ampliación de su presidencia”: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que no es suficiente con que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rechace la ampliación de su gestión, por lo que demandó que haga la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley en la materia.

En conferencia de prensa, puntualizó que el transitorio por el que se aprobó la ampliación dos años más de la presidencia de Zaldívar es una ley, en contra de la cual incluso existe una acción de inconstitucionalidad.

Monreal explicó que, por ello, no es suficiente con el anuncio que hizo el ministro presidente, por lo que demandó a los integrantes del máximo tribunal del país que asuman su responsabilidad y declaren la inconstitucionalidad del artículo transitorio.

“No basta que el ministro diga que no acepta, él sabe cómo se dieron las cosas, yo no soy delator, pero en todo caso dos vías tienen que hacerse, no basta que él (Arturo Zaldívar) y su voluntad diga que no lo acepta, tiene que declararse inconstitucional la norma por la Corte, o bien, el Poder Legislativo tiene que derogar ese artículo transitorio”, expuso.

En ese sentido, el también coordinador de Morena en el Senado, remarcó que se inclina “por que la Corte declare inconstitucional el transitorio, que asuma su responsabilidad y nos declare inconstitucional la norma, pero no basta con el dicho del presidente, no basta con su voluntad, es una norma de carácter obligatorio”.

Por otra parte, Monreal comentó que siguen los acercamientos con el PRI, Movimiento Ciudadano y PRD para concretar un nuevo periodo extraordinario para el Senado y para la Cámara de Diputados.

Aunque no mencionó el diálogo con el PAN, reconoció que requieren de todos los grupos parlamentarios para apoyar el extraordinario en la Comisión Permanente.

Detalló que además de la revocación de mandato, proponen agendar la ley reglamentaria sobre juicios políticos y las reformas a la Ley de Marina, aprobadas en la Comisión de Marina, que prevén acusar de traición a la patria a los marinos que tengan vínculos con el narcotráfico.

ANR