Variantes y relajación de medidas sanitarias, obligan a un nuevo confinamiento: expertos

Virólogos del país aseguraron que la tercera ola por COVID se debe a la falta de seriedad y responsabilidad de las personas al relajar las medidas sanitarias, así como la circulación rápida de variantes que son difíciles de cuantificar en tiempo real, por lo que, advirtieron, es urgente un nuevo confinamiento en el país.

En entrevista con La Razón, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, aseguró que el repunte es real, pero diferente a la segunda ola de enero pasado, ya que no se contemplan tantas muertes porque hay mayor inmunidad, aunque no descartó que se pueda tener un mayor riesgo si las autoridades no comienzan a realizar nuevos cierres y cuarentenas.

“Es normal por las variantes, pero seguramente están circulando mucho más de lo que podemos rastrear o cuantificar, aparte de que se transmiten mucho más rápido. Se junta otra cosa, la gente ha bajado mucho la guardia porque el hecho de que estén vacunados los hace pensar que ya no pasa nada, aunque si hacemos cuentas el porcentaje de vacunados es muy bajo todavía”, explicó.

El experto aseguró que el mensaje del Gobierno federal en tono al color de los semáforos ha sido confuso, ya que comenzó a reaperturar todas las actividades cuando debió ser más prudente, además de que las autoridades estatales ya no cuentan con voluntad para volver a reducir la movilidad ni cerrar actividades económicas.

“Si se quiere frenar el virus, lo que se tiene que hacer es frenar la circulación de las personas, porque la vacunación tendrá un efecto en tres meses más cuando haya cientos de esquemas completos, pero hasta el momento se debe restringir la movilidad y no lo han hecho”

Por su parte, Óscar Sosa, epidemiólogo del Sector Salud, aseguró que si bien hay muchos factores a favor de una tercera ola, la relajación de la gente y el aumento de movilidad de poblaciones no vacunadas fue el foco para el aumento de contagios, toda vez que el mensaje enviado desde la Federación no fue el adecuado ya que “prácticamente” se dio libertad a toda la sociedad para salir y hacer todas las actividades que quisieran.

“El mensaje debió ser: estamos en verde pero hay que prevenir más contagios y no aperturar todas las actividades, eso fue el error porque la gente creyó que ya vacunadas y con el permiso de las autoridades, podían comenzar a hacer todo como antes. La movilidad de las personas más jóvenes es ahora la que nos da en la torre y es urgente hacerlos entender”, añadió.

El epidemiólogo sostuvo que se debe regresar a los aislamientos por entidad federativa y sectores de población, ya que es necesario analizar e investigar dónde son los lugares donde hay más rebrotes, más contagios y dónde se mueven más los jóvenes.

Por su parte, el experto de la UAM, Mario Mandujano Valdés, señaló que será nuevamente necesario salir a lo indispensable para evitar mayor movilidad en las calles, además que la gente debe pensar en no salir de vacaciones en el verano porque es urgente alertar del aumento de los contagios.

Detalló que el mayor ejemplo de la falta de respeto de las personas ante las medidas sanitarias es en el Zócalo de la Ciudad de México, donde apenas les dan un poco de libertad e inundan las calles y comercios, lo que produce “olas y carretadas” de personas que pueden ser un foco de contagio.

“Los que ya están en cuarentena ya ni respetan el aislamiento, como ya se conocen más cosas ya hay más relajación. Y he visto pacientes que tienen COVID y ya no respetan las medidas, simplemente hacen sus cosas normales y no como antes”, aseveró.

El experto dijo que necesario estar atentos y en alerta, porque debe analizarse si es necesario un nuevo aislamiento para evitar más aumento de casos.