EU mata a 4 ‘narcoterroristas’ en nuevo ataque a embarcación en el Pacífico

Estados Unidos presume otro ataque a una embarcación en aguas del Pacífico.

Cuatro muertos es el saldo de un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente involucrada en el tráfico de drogas, perpetrado este miércoles por Estados Unidos en aguas internacionales del océano Pacífico.

Pete Hegseth, secretario de Defensa, informó que el presidente Donald Trump ordenó el ataque, como parte de sus operaciones en altamar contra organizaciones criminales que iniciaron el 2 de septiembre y que, hasta este 29 de octubre, han dejado 61 personas muertas en el Caribe y el Pacífico.

Aseguró que el barco transportaba drogas y que navegaba por una “ruta conocida” de narcotráfico, e identificó a los cuatro tripulantes como “narcoterroristas varones”.

Hegseth advirtió que Estados Unidos mantendrá la persecución de narcoterroristas ”dondequiera que operen”, para frenar el ingreso de drogas a su territorio.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



