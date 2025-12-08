Honduras espera resultados de elecciones presidenciales a más de una semana de votaciones

Sin resultados oficiales a más de una semana de las elecciones generales en Honduras.

A más de una semana de las elecciones presidenciales en Honduras, aún no hay resultados oficiales del proceso en medio de acusaciones e irregularidades y la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las elecciones generales para renovar diversos cargos públicos, incluida la Presidencia para el periodo 2026–2030, se realizaron el 30 de noviembre y hasta este lunes 8 de diciembre la agencia Associated Press reporta que se han contabilizado el 88 por ciento de los votos, aunque el portal de resultados permanece inhabilitado.

El candidatos punteros son los conservadores Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 40.21 por ciento y 39.49 por cieto de la preferencia, respectivamente.

Rixi Moncada, candidata del partido oficialista Libre y la única mujer en la contienda, se posiciona en el tercer lugar con el 19.28 por ciento de los votos. El domingo, tras acusar manipulación del sistema de conteo, sugirió anular las elecciones.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo la interferencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso,” señaló Moncada.

Días antes de las elección generales, el 26 de noviembre, Trump respaldó a Asfura, a quien calificó como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”. Apenas un día después de los comicios, el 1 de diciembre, el republicano indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente por el Partido Nacional sentenciado el año pasado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Eduardo Fuentes, director electoral del Consejo Nacional Electoral, pidió paciencia a los hondureños y dijo este lunes a Associated Press que la votación se está realizando de la manera correcta y de acuerdo con la ley, que da al consejo 30 días para completar el recuento.

