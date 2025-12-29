EU mata a dos hombres en ataque a embarcación en el Pacífico; suman unas 107 personas asesinadas

Estados Unidos lanza nuevo ataque contra una embarcación en el océano Pacífico.

Estados Unidos mató a dos hombres este lunes en un ataque contra una embarcación que, según el Comando Sur (SOUTHCOM), transportaba drogas en aguas internacionales del océano Pacífico.

En el “ataque cinético” murieron dos supuestos “narcoterroristas”, como la administración de Donald Trump ha etiquetado, sin pruebas, a las 107 personas asesinadas desde el 2 de septiembre, cuando el ejército estadounidense comenzó una ofensiva en el mar Caribe y el Pacífico para combatir supuestas rutas marítimas del narcotráfico.

En las últimas dos semanas, Estados Unidos ha matado a 10 personas en ataques separados contra cuatro supuestos barcos narcotraficantes que navegaban en aguas del Pacífico oriental. A la fecha, suman unas 31 embarcaciones atacadas.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

Más temprano este 29 de diciembre, Donald Trump afirmó que Estados Unidos atacó una instalación portuaria en Venezuela donde, según él, se cargaban barcos con drogas.

Desde su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, el republicano comentó que primero atacaron los barcos y luego la zona entera, lo que marcaría la primera operación terrestre que Washington realiza en Venezuela para presionar la salid Nicolás Maduro.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas . Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Eso ya no existe", dijo, sin dar más detalles.

CNN informó que a principios de este mes la CIA había llevado a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela que según Estados Unidos era utilizada por el Tren de Aragua para almacenar y transportar drogas.

En octubre, Trump reconoció que ha autorizado a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela y que consideraba lanzar operaciones terrestres. El pasado 26 de diciembre, dijo que Estados Unidos había destruido una “gran instalación” , aunque tampoco abundó al respecto.

