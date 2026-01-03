¿Por qué Estados Unidos atacó Venezuela?

Lo que se sabe detrás del ataque de EU a Venezuela

Estados Unidos realizó un ataque militar en contra de Venezuela la madrugada de este 3 de enero de 2026, luego de que lo ordenara el presidente Donald Trump.

Explosiones y bombardeos se escucharon en la madrugada en las calles de Venezuela, principalmente en Caracas y en otros estados que cuentan con bases militares o aéreas.

Después de varias horas de que realizó ataque. el presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó en su cuenta Truth Social que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado junto con su esposa Cilia Flores.

¿Por qué Estados Unidos atacó a Venezuela?

La tensión de Estados Unidos en contra de Venezuela inició años atrás. Cuando Trump llegó a su primer mandato en 2017, su postura contra Venezuela fue de confrontación, presión económica y diplomática intensa.

Trump firmó órdenes ejecutivas para imponer severas sanciones a Venezuela.

Y ahora que llegó a su segundo mandato Trump vino con un discurso en el que va contra el narcotráfico que afecte a su país.

Clasificó estas organizaciones criminales en el rango de terroristas y Trump se lanzó contra Maduro acusándolo de ser narcotraficante, de liderar el cartel de Los Soles.

Usuarios hicieron esta imagen de Nicolás Maduro con IA ı Foto: @ArsatoBurger.

Además de que Estados Unidos ofrecía una recompensa por 50 millones de dólares por dar con Nicolás Maduro.

Sin embargo, las rencillas entre ellos van más allá, ya que de acuerdo con el analista Brett H. McGurk, de CNN, señaló que Estados Unidos tiene pretextos de sobra para atacar a Venezuela y a Maduro.

Entre algunas de las situaciones que menciona es que Maduro invalidó elecciones y reprimió violentamente los movimientos democráticos dentro de su país.

En enero de 2025, Nicolás Maduro tomó protesta para su tercer mandato, sin embargo, Estados Unidos no lo reconoció como presidente, para el gobierno estadounidense Edmundo González Urrutia era el ganador legítimo de las elecciones.

Maduro utilizó a ciudadanos de Estados Unidos, manteniéndolos como rehenes para maniobrar diplomáticamente, así lo explicó Brett H. McGurk y recordó que entre los rehenes estuvieron un marinero estadounidense que vacacionaba en Venezuela, residentes estadounidenses que llevaban tiempo residiendo en Venezuela.

En el segundo mandato de Trump, el presidente de Estados Unidos empezó a presionar a Venezuela al aumentar la presencia militar estadounidense en la región sudamericana, con el portaaviones USS Gerald R. Ford y numerosos otros buques de guerra estacionados en el Caribe.

Trump anunció que iba a derribar aviones y a hundir barcos que fueran un peligro para su país, especialmente porque los consideraba como vehículos de narcotraficantes en los que se trasladaba droga hacia Estados Unidos.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha confiscado dos petroleros frente a las costas de Venezuela y ha lanzado ataques mortales contra más de 30 barcos dejando a decenas de muertos, acusado de supuestamente trasladar sustancias.

¿De qué se le acusa a Maduro en Estados Unidos?

La Fiscal General de Estados Unidos emitió un mensaje en redes sociales para informar sobre los cargos que le imputan a Maduro y por lo que fue detenido.

Según la información, Nicolás Maduro está acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.