¿A qué hora es el juicio de Nicolás Maduro en Nueva York este 5 de enero?

Hora del juicio en contra de Nicolás Maduro

El presdiente de Venezuela, Nicolás Maduro fue derrocado por Estados Unidos luego de un bombardeo propiciado en Caracas, Venezuela, y posteriormente fue trasladado a Estados Unidos.

Este 3 de enero Nicolás Maduro fue trasladado e ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos, luego de haber comparecido por cargos de narcoterrorismo en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

En redes sociales se han compartido diversas fotografías y videos del momento de la detención y traslado de Nicolás Maduro, en los que se le ve acompañado de agentes federales estadounidenses.

Nicolás Maduro es señalado por cometer diversos delitos, por los cuáles será juzgado en Nueva York, Estados Unidos, para determinar cuáles serán las condenas que deberá enfrentar.

Llegada de Nicolás Maduro a Nueva York ı Foto: Especial

¿Cuándo y a qué hora será el juicio contra Nicolás Maduro?

El juicio que será efectuado en contra de Nicolás Maduro aún no tiene una fecha fija, sin embargo, diversos medios señalan que este podría ocurrir el lunes 5 de enero.

El juicio será llevado a cabo en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, misma en la que compareció este sábado, y este podría llevarse a cabo entre las 14:00 horas y las 18:00 horas.

Debido a los delitos por los que es señalado, tales como conspiración de narcoterrorismo, y conspiración para importación de cocaína, Nicolás Maduro podría enfrentar condenas de entre 10 años, 30 años e incluso cadena perpetua.

Nicolás Maduro, bajo custodia de la DEA, ayer, en Nueva York. ı Foto: Especial

¿Cuáles son los delitos de Nicolás Maduro?

El presidente de Venezuela es acusado por el gobierno de Estados Unidos por cometer distintos delitos relacionados con narcotráfico y armas de fuego utilizando su poder político.

De acuerdo con la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, algunos de los delitos por los que es señalado Nicolás Maduro son los siguientes:

Cospiración para importar cocaína

Asociación con grupos criminales

Conspiración de narcoterrorismo

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Además de dichos delitos, el gobierno de Nicolás Maduro ha estado bajo investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por cometer delitos de lesa humanidad.

Nicolás Maduro enfrenta una investigación internacional por las persecuciones políticas, violencia sexual, tortura y detenciones arbitrarias que han cometido las fuerzas del Estado en contra de los residentes de Venezuela desde 2017.

Actualmente Nicolás Maduro se encuentra recluído en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos, mientras espera a que se realice el juicio en su contra.

