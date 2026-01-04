¿Quiénes son los presos famosos que se encuentran en Brooklyn, la cárcel donde se encuentra detenido Nicolás Maduro?

¿Quiénes están en la prisión federal de Nueva York?

Este sábado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos luego de que se realizara un operativo en Caracas para detenerlo.

Luego de que se lograra capturar a Nicolás Maduro, este y su esposa, Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos para posteriormente comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Posteriormente fueron trasladados al Centro Metropolitano de Detención que está ubicado en Brooklyn, Nueva York, en donde se encuentran en espera del juicio para continuar con su posible sentencia.

Nicolás Maduro y Cilia Flores son señalados por las autoridades estadounidenses por delitos como narcoterrorismo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructidos, y conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.

Llegada de Nicolás Maduro a Nueva York ı Foto: Especial

De acuerdo con la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, el Departamento de Justicia, principalmente la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) trabajaron por meses para planificar esta ejecución en contra del presidente de Venezuela.

Este trabajo de investigación se realizó en cojunto con el Departamento de Guerra, el Departamento de Estado, la Comunidad de Inteligencia y los socios internacionales e interinstitucionales de Estados Unidos.

La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso relacionado con el narcotráfico a gran escala y delitos conexos que han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas, que ha cobrado vidas estadounidenses Pamela Bondi, Fiscal General de Estados Unidos



¿Quiénes son los presos famosos que se encuentran en Brooklyn?

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC por sus siglas en inglés) ha sido calificado como “el infierno en la Tierra” por muchas personas debido a la reputación que tiene.

El MDC también ha sido señalado como una de las cárceles con más delincuencia y malas condiciones dentro de sus instalaciones, y es la única prisión federal de Nueva York.

Este Centro de Detención tuvo recluido al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández luego de ser extraditado en 2022 y condenado en 2024 por delitos relacionados con el narcotráfico.

Además del expresidente hondureño, estos son los presos famosos que se encuentran recluídos el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York:

El líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada

El empresario chino Guo Wengui

El estadounidense Luigi Mangione

El capo del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes

El fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero

El exprodigio de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried

¿Quiénes están en la prisión federal de Nueva York? ı Foto: Especial

Mientras que otras personalidades que estuvieron recluidas en Brooklyn son las siguientes:

El rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs

El exsecretadio de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna

El fundador de la secta sexual NXIVM, Keith Raniere

En este Centro de Detención también estuvieron recluídos Joaquín el “Chapo” Guzmán; la exesposa de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell; y quien fue el asesor de Donald Trump, Michael Cogen.

