Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela por ‘mártires’ de ataque de Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, decretó siete días de luto en memoria a los “mártires” que murieron “defendiendo” el país durante la intervención militar de Estados Unidos para capturar y deponer al presidente Nicolás Maduro Moros y a su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos de presunto narcoterrorismo.

“He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes mujeres, hombres, que murieron defendiendo a Venezuela, al presidente Nicolás Maduro”, dijo este martes al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) durante una visita a la comuna José Félix Ribas, en Caracas.

“Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta República”, añadió.

Más temprano este martes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que murieron “decenas” de civiles y militares, y anunció que el Ministerio Público designó a tres fiscales para investigar las muertes en lo que describió como un “crimen de guerra”.

Contabilizan 56 muertos por ataque de Estados Unidos

De acuerdo con informes preliminares de autoridades de Venezuela y Cuba, Estados Unidos mató a 56 militares durante la operación militar.

Según la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los bombardeos contra objetivos civiles y militares en Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, dejaron un saldo de 24 efectivos venezolanos muertos.

Durante la operación Absolute Resolve también murieron 32 cubanos que, de acuerdo con el medio venezolano La Patilla, ofrecían servicios de custodia y contrainteligencia a Nicolás Maduro.

Según el gobierno de La Habana, los fallecidos “cumplían misiones” en representación de las fuerzas armadas cubanas, a solicitud de autoridades venezolanas. Al informar sobre las bajas, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez decretó dos días de luto en la isla caribeña.

Tras la incursión estadounidense, The New York Times estimó que al menos 80 personas murieron, entre civiles y militares, y al citar a un oficial venezolano advirtió que la cifra podría aumentar.

Cuba revela identidades de los 32 cubanos muertos en el ataque a Venezuela

Este 6 de enero, el Ministerio del Interior de Cuba publicó los nombres y los rostros de los 32 cubanos a los que calificó como “víctimas del terrorismo de Estado” por parte del gobierno de Donald Trump.

Entre ellos se encuentra el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, identificado como excomandante de la guarnición de Punto Cero, la residencia personal de Fidel Castro en La Habana.

