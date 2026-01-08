Venezuela anuncia liberación de ‘un número importante’ de presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

Jorge Rodríguez detalló que los procesos de excarcelación están “ocurriendo desde este mismo momento”.

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, dijo Jorge Rodríguez.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al depuesto Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.“Buenas noticias!”, escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la ONG Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela.

“Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”.

El jefe parlamentario agradeció al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al Mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Qatar, “que de manera presta atendieron el llamado” de la presidenta interina.

“Es un gesto unilateral del Gobierno bolivariano”, aseguró al mismo tiempo Jorge Rodríguez.

Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

