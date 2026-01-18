Este 16 de enero se dio a conocer una noticia que provocó conmoción no sólo en Caracas, sino en el mundo deportivo, pues el hijo de Kid Rodríguez falleció en Venezuela durante un operativo.

El hijo del jugador de béisbol profesional de las Grandes Ligas Fracisco “Kid” Rodríguez, fue asesinado en Venezuela durante un operativo realizado por la policía venezolana en Caracas.

De acuerdo con la información de los medios locales, la policía se encontraba realizando un operativo de inteligencia en los alrededores del Bloque 28, con la intención de desmantelar a una banda que se dedicaba al tráfico de drogas.

Kid Rodríguez y Deiker Rodríguez

¿Cómo murió el hijo de ‘El Kid’ Rodríguez en Venezuela?

Deiker; el hijo mayor de Kid Rodríguez, se desempeñaba como oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, y estaba adscrito a la división morotorizada; mientras el operativo fue atacado con un arma de fuego en multiples ocasiones.

Los medios locales señalan que uno de los delincuentes atacó a Deiker Rodríguez cuando este se estaba acercando al inmueble señalado por tráfico de drogas, por lo que este terminó gravemente herido.

Deiker Rodríguez recibió un disparo en el rostro, y pese a que fue trasladado al Hospital Materno de Caricuao e ingresado con signos vitales, falleció a los pocos minutos de haber ingresado de emergencia al hospital.

Deiker Rodríguez

¿Quién es ‘El Kid’ Rodríguez?

Francisco José Rodríguez es un hombre de origen venezolano de 42 años de edad, quien es una figura conocida en el bésbol como “El Kid” o “K-Rod” debido a su carrera de 15 temporadas en las Grandes Ligas de Béisbol.

Desde 2002 hasta 2017 El Kid Rodríguez se dedicó al béisbol profesional en las Grandes Ligas, y su carrera comenzó en Los Ángeles, en donde demostró talento innato y ganó cinco juegos que contribuyeron a la victoria del equipo en la Serie Mundial.

En 2008 se registró el punto más significativo de su carrera en el béisbol, pues Rodríguez estableció el récord de más juegos salvados en una sola temporada de las Grandes Ligas con un total de 62 salvamentos.

Actualmente K-Rod es el entrenador de pitcheo y mánager de equipos juveniles en Venezuela, tales como los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), y la Selección Sub-15 del país.

