¿Qué dijo el Rey Carlos III sobre la detención del ex príncipe Andrés?

Este jueves por la mañana la policía británica detuvo al ex príncipe Andrés, y este fue puesto en libertad luego de algunas horas; sin embargo, continúa abierta una investigación formal en su contra por mala conducta en cargo público.

Algunos medios locales han señalado que la detención del ex príncipe Andrés por parte de la Policía de Thames Valley podría estar relacionada con el caso Epstein, pues señalan que este presuntamente compartió documentos confidenciales al difunto delincuente sexual.

Luego de que se diera a conocer la detención del ex duque de York, su hermano, el Rey Carlos III, emitió un comunicado al respecto; e incluso señaló que la ley debe seguir su curso.

Ex príncipe Andrés ı Foto: Especial

Comunicado del rey Carlos III sobre la detención de su hermano

En un comunicado el Rey Carlos III apuntó que recibió la noticia de la detención de su hermano, Andrew Mountbatten Windsor por mala conducta en un cargo público con profunda preocupación.

Precisó que el asunto será investigado bajo un proceso completo, justo y adecuado que realizarán las autoridades competentes, y precisó que dichas autoridades cuentan con el apoyo y cooperación incondicional de la corona británica.

Ex príncipe Andrés y el Rey Carlos III ı Foto: Especial

El Rey Carlos III puntualizó que la ley debe seguir su curso, y debido a que este es un caso abierto, no es correcto que emita comentarios sobre el asunto, por lo que tanto él como la familia real continuarán con su deber y servicio.

El 17 de octubre del 2025 el ex príncipe Andrés desistió de sus títulos reales y de los honores con los que contaba, esto debido a las acusaciones que existen en su contra, mismas que negó rotundamente incluso al separarse de sus títulos.

Ex príncipe Andrés y el Rey Carlos III ı Foto: Especial

El 30 de octubre del 2025 el Rey Carlos III comenzó un proceso formal para poder eliminar “el estilo, los títulos y los honores” del entonces príncipe Andrés, esto luego de que se dieran a conocer las acusaciones en su contra relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein.

“Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y se mudará a una vivienda privada alternativa. Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que sigue negando las acusaciones en su contra.” se lee en el breve comunicado.

En este mismo sentido, el rey puntualizó que su pensamiento sobre el tema es claro, y envió su más sentido pésame a las víctimas y supervivientes de “todas y cada una de las formas de abuso.”

Ex príncipe Andrés y el Rey Carlos III ı Foto: Especial

