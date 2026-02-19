¿Quién es la esposa del ex principe Andrés?

Este jueves el ex príncipe Andrés volvió a aparecer en los titulares de las noticias, pues por la mañana se confirmó la detención del ex duque de York por parte de la policía británica.

La Policía de Thames Valley abrió una investigación formal contra Andrew Mountbatten Windsor por mala conducta en un cargo público, por lo que este se encuentra bajo custiodia.

Los medios locales apuntan que esta investigación podría estar estrechamente relacionada con el caso de Epstein, pues presuntamente cuando Andrew ocupaba el cargo parlamentario de enviado comercial británico le proporcionó documentos confidenciales a Jeffrey Epstein.

Resultados de la búsqueda "Prince Andrew" en los archivos del caso Epstein ı Foto: Captura de pantalla

El ex príncipe Andrés ha estado bajo la mira del ojo público desde que se diera a conocer su estrecho vínculo con quien cometió delitos sexuales contra menores de edad, y por la demanda civil girada en su contra por pederastía y abuso sexual.

Andrew Mountbatten Windsor aparece mencionado en al menos mil 821 archivos de la biblioteca del Departamento de Justicia de Estados Unidos del caso Epstein, entre los que se incluyen correos electrónicos, declaraciones de las víctimas y documentos de la Oficina Federal de Investigaciones.

Resultados de la búsqueda "Prince Andrew" en los archivos del caso Epstein ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es la esposa del ex príncipe Andrés?

El ex príncipe Andrés estuvo casado con Sarah Ferguson desde 1986 hasta 1996, y durante sus 10 años de matrimonio; e incluso tiempo después, ambos fueron duque y duquesa de York.

Sarah Ferguson y Andrew Mountbatten Windsor el día de su boda ı Foto: Especial

Durante su matrimonio ambos tuvieron dos hijas, y pese a que se habrían separado desde 1992, estos se divorciaron formalmente hasta 1996; sin embargo, continuaron con una relación bastante cercana y vivían en la finca Royal Lodge.

Sarah Ferguson y Andrew Mountbatten Windsor ı Foto: Especial

En 2025 el ex príncipe Andrés fue separado de sus títulos reales y de su estilo de vida, incluyendo su estadía en Royal Lodge; debido a esto, Sarah dejó de utilizar el título de cortesía de duquesa y comenzó a utilizar su apellido de soltera.

Sarah Ferguson nació el 15 de octubre de 1959 en Londres, Inglaterra; y antes de contraer matrimonio con Andrew trabajó en relaciones públicas y en una galería de arte.

Sarah Ferguson y Andrew Mountbatten Windsor ı Foto: Especial

De acuerdo con la enciclopedía británica, Sarah conoció al ex príncipe Andrés durante la carrera de caballos anual Royal Ascot de 1985 a la que la entonces princesa Diana la había invitado.

Ex príncipe Andrés y la entonces princesa Diana ı Foto: Especial

Asimismo, apuntan que Sarah fue comparada en múltiples ocasiones con la entonces princesa Diana por los medios, y luego de su divorcio trabajó como corresponsal en NBC, y también fundó organizaciones benéficas.

Sarah Ferguson ı Foto: Especial

En 1992 Sarah se vió envuelta en un escándalo, pues el periódico británico Daily Mirror publicó una fotografía en la que aparece ella con el asesor financiero originario de Texas, Estados Unidos, John Bryan.

Sarah Ferguson y John Bryan en 1992 ı Foto: Especial

En los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein Sarah Ferguson aparece mencionada al menos en 125 ocasiones, y entre estos archivos se encuentran principalmente correos electrónicos en los que se le menciona.

Sarah Ferguson en los archivos de Epstein ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.