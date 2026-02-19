¿Quiénes son las hijas del ex príncipe Andrés?

Este jueves por la mañana la policía de Thames Valley detuvo al ex príncipe Andrés por tener mala conducta en un cargo público, y pese a que fue liberado horas después, continúa bajo investigación.

Medios locales informaron que la detención e investigación formal por parte de la policía británica en contra del ex duque de York podría estar estrechamente relacionada con el caso de Jeffrey Epstein.

Una de las víctimas del caso Epstein giró una demanda penal y civil en contra de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, mientras que en 2020 giró una demanda civil por abuso sexual y pederastía en contra del ex príncipe Andrés.

Ex príncipe Andrés y Jeffrey Epstein ı Foto: Especial

El ex príncipe Andrés aparece mencionado en miles de ocasiones en los más de 3 millones y medio de archivos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó sobre el caso Epstein.

En el mismo sentido; luego de que dichos archivos estuvieran disponibles para consulta pública a finales de enero, en redes sociales comenzaron a circular una serie de fotografías en las que aparece el ex príncipe.

Estas son las hijas del ex príncipe Andrés

Andrew Mountbatten Windsor contrajo matrimonio en 1986 con Sarah Ferguson, y ambos fueron nombrados como duque y duquesa de York respectivamente luego de contraer nupcias.

Sarah Ferguson y Andrew Mountbatten Windsor el día de su boda ı Foto: Especial

Durante su matrimonio; que duró 10 años, tuvieron dos hijas, la princesa Beatriz que nació el 9 de agosto de 1988, y la princesa Eugenia, que nació el 23 de marzo de 1990.

La princesa Beatriz estudió en 2008 un curso para obtener la licenciatura en historia y en historia de las Ideas en el colegio Goldsmiths de Londres, mientras que en 2010 completó un maratón para poder recaudar fondos para la organización Chindren in Crisis.

La princesa Beatriz se casó en julio del 2020 con Edoardo Mapelli Mozzi, quien es un conde italiano; quien tiene un hijo de una relación previa, y con quien actualmente tiene dos hijas.

Las princesas y su madre, Sarah ı Foto: Especial

La princesa Eugenia estudió un cursos de literatura inglesa, historia del arte y política durante tres años en la Universidad de Newcastle, y en 2013 trabajó en una empresa de subastas benéficas en Nueva York.

Ha apoyado a organizaciónes benéficas, incluyendo Elephant Family, Teenage Cancer Trust, el Teatro Coronet y la Escuela Europea de Osteopatía; mientras qu en 2011 contrajo matrimonio con Jack Brooksbank, con quien tiene dos hijos actualmente.

El ex príncipe Andrés y las princesas ı Foto: Alan Crowhurst/Getty

La princesa Beatriz aparece mencionada al menos en 38 documentos del caso de Jeffrey Epstein, mientras que la princesa Eugenia aparece mencionada en al menos 18 documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Menciones de las princesas en los archivos de Jeffrey Epstein ı Foto: Captura de pantalla

