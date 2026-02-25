¿Quién es Enrique Márquez, el político venezolano invitado por Trump al SOTU?

El político venezolano, Enrique Márquez estuvo presente durante el discurso del Estado de la Unión 2026 (SOTU) que dio este martes 24 de febrero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con el presidente estadounidense, Enrique Márquez había sido secuestrado por las fuerzas de seguridad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por lo que permaneció recluído en El Helicoide.

Luego de que se cerra el Helicoide se liberaron a cientos de presos políticos que se encontraban recluídos en esta prisión que es considerada como un centro de tortura, y entre estos presos políticos Enrique Márquez también fue puesto en libertad.

Dirigiéndose a Alejandra González, Trump señaló que su tío, Enrique Márquez no solamente había sido liberado, pues este se encontraba en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Entre aplausos el político venezolano hizo su aparición, en la que se pudo ver un emotivo abrazo entre él y su sobrina Alejandra González, a quien se puede observar conmovida hasta las lágrimas.

Abrazo de Enrique Márquez y Alejandra González ı Foto: Redes Sociales

Por medio de redes sociales, Enrique Márquez compartió un video en el que aparece acompañado de su sobrina, y en la descripción señala que su pensamiento y corazón se encuentra con “los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria.”

En el mismo sentido, señaló que están dispuestos a trabajar de manera conjunta y con tolerancia, pues “todos sin excepción somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para TODOS.”

Hoy estuvimos en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión dirigido por el Presidente Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Agradezco al Presidente Trump por la invitación en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia.… pic.twitter.com/bhiKWJ6heZ — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) February 25, 2026

¿Quién es Enrique Márquez?

Enrique Octavio Márquez Pérez nació el 19 de mayo de 1963 en Maracaibo, Zulia, Venezuela, y es egresado de la Universidad de Zulia en donde cursó la ingeniería electricista.

En la universidad comenzó su vida política de manera activa en el Movimiento 20, y posteriormente formó parte del partido sindicalista La Causa R, en el que fue elegido como diputado del Estado de Zulia.

Fue diputado de Zulia desde el 2000 hasta el 2005, y en 2007 se unió al partido socialdemócrata, mientras que en 2010 lo postularon como diputado suplente del circuito 6 de Zulia.

Enrique Octavio Márquez Pérez ı Foto: Especial

Pese a que en 2011 fue anunciado como candidato a la alcaldía de Maracaibo, posteriormente su partido emitió su postura a favor de la reelección de Eveling Trejo de Rosales.

Fue el primer vicepresidene de la Asamblea Ncional de 2016 a 2017, y de 2021 a 2023 fue designado como rector principal y posteriormente como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En 2024 participó como candidato presidencial, pero fue entonces cuando Nicolás Maduro fue electro presidente, entre señalizaciones y denuncias de fraude por presuntamente haber obtenido el cargo de manera ilegal.

En enero del 2025 Enrique Márquez fue interceptado por cuatro hombres armados que estaban vestidos de civiles, y permaneció recluído dentro del Helicoide por un año.

Enrique Márquez, candidato a la presidencia de Venezuela en 2024 ı Foto: Redes Sociales

