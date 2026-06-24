¿Quién es el papá José Izquierdo Reyes y qué empresas tiene?

El pasado 21 de junio se detuvo a un hombre por conducir un vehículo BMW color blanco a 264 kilómetros por hora sobre la autopista Costanera Norte que se encuentra ubicada en Santiago de Chile, el hombre fue identificado como Pablo José Izquierdo Reyes.

Medios chilenos dieron a conocer los videos en los que un vehículo BMW viaja a alta velocidad sobre la Costanera Norte, una vialidad en la que la velocidad máxima se encuentra entre los 80 y 100 kilómetros por hora.

El conductor de entre 37 y 38 años de edad fue detenido, y pese a que la sanción por conducir a alta velocidad es de 41 hasta 60 días en prisión y la suspensión de la licencia de conducir, el hombre únicamente recibió arraigo nacional y acudir a firmar mensualmente.

Una jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fue la encargada del caso de Pablo José Izquierdo Reyes; y de acuerdo con la información que se conoce, no le retiró la licencia de conducir debido a que las sanciones se aplican cuando alguien conduce en estado de ebriedad.

En redes sociales las personas han dejado ver su preocupación ante este caso en el que no se aplicaron las sanciones, pues lo atribuyen a que Pablo José Izquierdo Reyes es hijo de un empresario.

En este país siempre cuando los imputados son de la “cota mil” -como en este caso lo es el heredero del Grupo Izquierdo Menéndez que controla ENTEL- medios y justicia dan todas las garantías y resguardos. Que bueno que CHV lo trató como a cualquiera que sale de una formalización: https://t.co/BQrYbpQPPN pic.twitter.com/0ZZLe4YhQt — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) June 23, 2026

¿Quién es el papá José Izquierdo Reyes?

Diversos medios han señalado que Pablo José Izquierdo Reyes es heredero de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), pues pertenece al Grupo Izquierdo Menéndez, una de las familias de empresarios más importantes en Chile.

Algunos medios apuntan a que el Grupo Izquierdo Reyes es una de las empresas que son accionistas en ENTEL, señalando puntualmente a Amendral S.A, que a su vez es controlada por seis grupos empresariales de acuerdo con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Almendral S.A. Es un holding chileno que se fundó en 1981, esta empresa se dedica a invertir en diversos sectores como el de telecomunicaciones, el inmobiliario, el de saneamiento y el de salud.

Almendral S.A. controla el 54.8 por ciento de Entel por medio de la filial Altel Inversiones Ltda, y esta es la mayor parte de la inversión del holding de Grupo Matte, Grupo Fernández León, Grupo Hurtado Vicuña, Grupo Consorcio, Grupo Gianoli, y Grupo Izquierdo Menéndez.

Pese a que no existe información pública sobre el padre de José Izquierdo Reyes, el medio Fast Chek señala que Pablo José Izquierdo Reyes forma parte de Inversiones El Manzano Ltda, sociedad en la que Diego Izquierdo Menéndez tiene el 95.48 por ciento del capital social.

Asimismo, apunta que el accionista mayoritario es el que aparece como el padre de Pablo José Izquierdo Reyes en un cestificado de nacimiento; asimismo, diversos usuarios en redes sociales han compartido la misma información.

Diego Izquierdo Menéndez es conocido por haber participado en el asesinato del militar René Schneider en 1970, pues se predentía frenar el triunfo de Salvador Allende.

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