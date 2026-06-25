¿Qué es el Cinturón de Fuego que suma cinco terremotos y cómo funciona?

Este miércoles se registraron varios terremotos en algunos puntos del Cinturón de Fuego que se encuentran en Pacífico, incluyendo los dos de Venezuela, en donde la devastación causó grandes estragos en la población.

Este miércoles se registraron sismos en Japón, Venezuela, Estados Unidos, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Perú, por lo que esta coincidencia llamó la atención de muchas personas que comenzaron a relacionarlo con el Cinturón de Fuego.

Los dos países que registraron movimientos telúricos con mayor magnitud fueron Venezuela con 7.2 y 7.5 grados respectivamente, y Japón con 6.9 grados, seguido de Estados Unidos con 5.6 grados, y China con 5.3 grados.

En Venezuela se registraron grandes daños pues se derrumbaron varios edificios, cientos de personas han perdido la vida y miles resultaron lesionadas, por lo que incluso México participará apoyando al país sudamericano.

Este miércoles se registraron fuertes terremotos en el occidente de Venezuela, los cuales provocaron la muerte de 167 personas al momento, de acuerdo con la información de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, así como colapsos de edificios, gente atrapada entre escombros y… pic.twitter.com/KuixnxpbBt — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 25, 2026

¿Qué es el Cinturón de Fuego y cómo funciona?

Cinturón de Fuego es el nombre que recibe una región en la que se encuentran varias placas tectónicas, por lo que la extención de 40 mil kilómetros que componen estas placas oceánicas tiene una gran actividad sísmica y volcánical.

En el Cinturón de Fuego se encuentran ubicados aproximadamente 40 países de Asia y América, por lo que en esta zona se han registrado grandes catástrofes incluyendo las siguientes:

Chile 1960 y 2010

México 1985 y 2017

Venezuela 1997 y 2026

Alaska 1964

Japón 2011

Tsunami del océano índico en 2004

🇻🇪🚨| 6 fuertes terremotos sucedieron en las últimas 24 horas. pic.twitter.com/Li9TCb7ANw — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026

En el Cinturón de Fuego hay varias placas tectónicas que se encuentran en constante movimiento, por lo que cuando estas chocan y se meten una debajo de la otra hacen subducción, lo que produce terrmotos y erupciones volcánicas.

Estas placas siempre están en movimiento, por lo que los países que se encuentran ubicadas en este están en constante riesgo de tener un sismo de poca o gran magnitud.

En México el Cinturón o Anillo de Fuego se encuentra en la costa occidental, y de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el 81 por ciento de los sismos con gran magnitud del mundo se han originado en esta zona.

Además, el Anillo de Fuego ocupa el 90 por ciento de la actividad sismica del mundo, y tiene aproximadamente el 75 por ciento de los volcanes del mundo, por lo que no solamente los terremotos de esta área han producido grandes daños, sino que también las erupciones volcánicas.

Cinturón de Fuego ı Foto: Centro Nacional de Prevención de Desastres

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