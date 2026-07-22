WOW Perú: ¿Quiénes eran los dueños y en cuánto la vendieron?

La empresa de telecomunicaciones WOW Perú sufrió un cambio en días recientes, pues luego de haber sido fundada en 2020 y expandirse durante la pandemia, ahora pasará a manos de América Móvil, el corporativo que es propiedad del empresario mexicano Carlos Slim.
WOW Perú ofrece internet de fibra óptica 100 por ciento simétrica para los hogares peruanos, y desde que fue fundada gracias a que ofrece una conexión de alta velocidad así como varios planes y precios, ha logrado expandirse en varias regiones del país sudamericano.
Esta empresa de telecomunicaciones ha destacado desde sus inicios, pues a diferencia de otras empresas decidieron comenzar desde las zonas en las que las personas carecían de accesibilidad a una red de internet estable.
¿Quiénes eran los dueños de WOW Perú?
Liberty Latin America Ltd. y Narvik Capital Partners PTE llegaron a un acuerdo para vender sus participaciones a la subsidiaria peruana de la empresa de Carlos Slim, America Movil Peru S.A.C.
Pese a que esta transacción se hizo de conocimiento público este martes por medio de una publicación de América Móvil, no se conoce el monto total de la operación comercial realizada.
América Móvil precisó que “el cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones”, por lo que se encuentran en espera de la autorización regulatoria del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Liberty Latin America es un proveedor internacional de telefonía fija, video, internet de banda ancha, telefonía y servicios móviles, y cuenta con operaciones en más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe por medio de sus subsidiarias:
- Panamá, las Bahamas y Jamaica con Cable & Wireless Communications Limited (C&W)
- Chile a través de VTR.com SpA (VTR)
- Puerto Rico a través de Liberty Cablevision of Puerto Rico LLC (Liberty Puerto Rico)
Además de dichos servicios, la empresa ofrece conectividad de nivel empresarial, centro de datos, alojamiento y soluciones gestionadas, y soluciones de TI para pequeñas y medianas empresas, así como a compañías internacionales y agencias gubernamentales.
Liberty Latin America cuenta con una red de cable de fibra óptica submarina y terreste que logra conectar más de 40 mercados, por lo que se consideran “el mayor proveedor de servicios de banda ancha de alta velocidad y video por línea fija” en Chile, Puerto Rico, Jamaica, y Trinidad y Tobago.
Por su parte, Narvik Capital Partners PTE es una empresa constituida en Singapur durante el 2011, que principalmente se dedica a la prestación de servicios de consultoría de gestión, y a la prestación de servicios a otras sociedades holding.
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