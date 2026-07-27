¿Quiénes son los hijos de Alejandro ‘Diablo’ Arias Monge, el líder criminal por el que la DEA ofrecía medio millón de dólares?

Este 24 de julio autoridades costarricenses efectuaron la captura de Alejandro Arias Monge, el líder criminal que era buscado en Estados Unidos y por el que ofrecían 500 mil dólares y que era conocido como el “Diablo”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica informó que durante el operativo liderado por la Oficina Contra el Crimen Organizado (OECDO) también detuvieron a un hombre conocido el alias “Tan”, y abatieron a otro hombre conocido bajo el alias “Coco Guácimo”.

Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, era buscado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues es señalado por diversos crímenes como lavado de dinero, tráfico de narcóticos y asesinato.

El Poder Judicial trabaja para Costa Rica.



Alias Diablo, Tan y Coco Pastilla fueron detenidos esta madrugada durante un operativo que dejó cinco agentes judiciales heridos. Un nuevo golpe contra el crimen organizado. pic.twitter.com/woHoY33bV7 — Poder Judicial CR (@PoderJudicialCR) July 24, 2026

Además de la detención de Arias Monge en Sarapiquí, una de sus hijas identificada como Arias Fonseca fue ubicada fuera del Centro de Atención Institucional La Reforma.

Medios costarricenses señalan que la hija de el “Diablo” se encontraba armada a bordo de un vehículo blindado, por lo que fue interceptada por las autoridades para determinar el posible procedimiento o acciones legales que se tomarán en contra de ella.

Asimismo, señalaron que el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos informó que se encuentran trabajando en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para dar seguridad en la penitenciaría La Reforma.

Campos aseveró que realizarán inspección de vehículos y supervisión de movimientos que consideren extraños, con la finalidad de ”hacerle un alto a aquellos que han causado tanto daño al país”.

Arias Fonseca es interceptada en las afueras del Centro de Atención Institucional La Reforma. ı Foto: Redes Sociales

¿Quiénes son los hijos de Alejandro ‘Diablo’ Arias Monge?

De acuerdo con la información que se encuentra disponible, Arias Monge, el hombre de Costa Rica de 41 años de edad que era buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene tres hijos:

Kimberly Tamara , de 18 años de edad

Brianna Valezka, de 11 años de edad

Alejandro Yossuef, de 6 años de edad

Recompensa por Alejandro Arias Monge ı Foto: DEA

El ministro informó que vigilarán a las personas que estén relacionadas con Alejandro Arias Monge y las personas que integran el grupo de crimen organizado que fue localizado por la OECDO de la OIJ.

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Orlando Aguirre Gómez apuntó que el operativo en el que se capturó a el “Diablo” es la muestra de que el Poder Judicial está coordinado y comprometido para combatir el crimen organizado.

Los resultados del trabajo del Poder Judicial son concretos y están a la vista. pic.twitter.com/yeFo8eD47r — Poder Judicial CR (@PoderJudicialCR) July 24, 2026

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