¿Quién es Alejandro ‘Diablo’ Arias Monge, el líder criminal buscado por la DEA, detenido en Costa Rica?

El pasado viernes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica efectuó la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, un líder criminal por el que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía 500 mil dólares.

El OIJ precisó que durante el operativo en el que se capturó a Arias Monge también detuvieron a un hombre de apellidos Pérez Mendez conocido bajo el alias “Tan”, y precisaron que un hombre con apellidos Ríos Oconitrillo conocido bajo el alias “Coco Guácimo” fue abatido.

El enfrentamiento armado entre agentes y los sospechosos; liderado por la Oficina Contra el Crimen Organizado (OECDO), tuvo una duración de más de una hora, y durante este también se registró un total de seis agentes tácticos de la OIJ lesionados, uno de los cuales se encuentra en estado delicado.

La Embajada de Estados Unidos de Costa Rica felicitó a los oficiales por la captura de “Diablo” en Sarapiquí: “Los felicitamos por su valentía y la habilidad con la que llevaron a cabo esta importante detención”.

Felicitamos a los oficiales costarricenses por la captura esta mañana de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, en Sarapiquí.



Alejandro Arias Monge era el líder de una violenta organización criminal transnacional (OCT) y el fugitivo más buscado de Costa Rica. Arias tenía… pic.twitter.com/w2AeqIRCF2 — US Embassy San Jose (@usembassysjo) July 24, 2026

¿Quién es Alejandro ‘Diablo’ Arias Monge?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Alejandro Arias Monge, alias “Diablo” nació el 19 de septiembre de 1984 en Pococí, Limón, Costa Rica, mide 1.83 metros y pesa 97 kilogramos.

El ahora detenido contaba con órdenes de arresto por presunto narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero en Costa Rica, mientras que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo señalaba por tráfico de drogras.

El cartel en el que se ofrecían 500 mil dólares a quien brindara información de Arias Monge apunta que era buscado por la DEA “por tráfico de narcóticos, asesinato, y lavado de dinero en Costa Rica, así como conspiración para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas a los Estados Unidos”.

An up to $500,000 reward can be yours. 💰 Alejandro Arias-Monge, a/k/a “Diablo,” is the head of a violent transnational criminal organization and the most wanted fugitive in Costa Rica. Send tips to the DEA at +1-956-517-7023 or by email at CRInfo@dea.gov to help capture him.… pic.twitter.com/5z9kVVGy6M — US Dept of State INL (@StateINL) April 30, 2025

La DEA señaló que Arias Monge conspiró “con numerosos narcotraficantes y organizaciones de narcotráfico”, con la finalidad de transportar cargamentos de cocaína procedente de Colombia hacia Estados Unidos.

Asimismo, señalan que “la organización de Arias también utiliza las redes sociales para intimidar a los ciudadanos costarricenses publicando imágenes de armas de fuego, mensajes amenazantes dirigidos al público y a líderes gubernamentales, y videos de asesinatos”.

Recompensa por Alejandro Arias Monge ı Foto: DEA

Unos meses antes de que se diera la captura de el “Diablo”, el director interino del OIJ, Michael Soto, informó que el narcotraficante se ocultaba en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para pasarse de un país a otro cuando le avisaban de la presencia de agentes.

Medios costarricenses señalan que el líder criminal comenzó su vida delictiva desde principios de los años 2000, y su influencia se extendió a varias áreas del país , por lo que se le atribuyen al menos 100 homicidios, incluyendo el de Ademar Jiménez Gómez y Pablo Castro Barrantes.

OIJ captura a Alejandro Arias Monge este 24 de julio en Sarapiquí ı Foto: Redes Sociales

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