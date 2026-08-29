Ataque ruso contra depósito de municiones en Kiev, Ucrania, deja 37 muertos y 40 heridos

Bomberos intentan sofocar incendio en almacén de munición tras ataque ruso contra la región de Kiev, Ucrania.

Uno de los más mortíferos

Un ataque aéreo ruso contra un depósito de municiones en la región de Kiev, Ucrania, dejó al menos 37 muertos y 40 heridos, después de que la detonación alcanzara edificios residenciales.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que las autoridades defensivas tomaron conocimiento de un ataque ruso dirigido contra un almacén de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, ubicado en Myla, localidad del municipio de Bucha, en la región de Kiev.

Detonación e incendio alcanzó varias viviendas y una residencia de adultos mayores. ı Foto: Reuters

Zelenski detalló que el ataque provocó una detonación de gran magnitud y un incendio que alcanzó a al menos 50 edificios residenciales, así como una residencia para adultos mayores y personas con discapacidad.

Por lo anterior, resultaron decenas de personas sin vida. De acuerdo con la más reciente cifra proporcionada por autoridades locales, recogida por agencias internacionales, el ataque dejó al menos 37 muertos y 40 heridos.

Bomberos trabajaron para contener el fuego, provocado por ataque ruso. ı Foto: Reuters

Además, 381 personas fueron evacuadas, incluidos 59 niños, mientras que siete fueron hospitalizadas de inmediato.

Entre los fallecidos se encuentra Taras Didych, jefe de la comunidad de Dimitrovska.

Mientras que el jefe de la administración regional de Kiev, Tymur Tkachenko, advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar, debido a la magnitud de los daños y a que el incendio continuaba siendo combatido.

Zelenski condena ataque, pero cuestiona que se permitiera ubicar almacén junto a edificios residenciales

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lamentó que, con este ataque, Rusia entró en su tercer día de ofensivas aéreas casi ininterrumpidas. No obstante, cuestionó que se haya permitido el almacenamiento de municiones cerca de viviendas civiles, y adelantó que habrá sanciones por ello.

Peritos trabajan en el lugar del ataque; en los alrededores, hay cuerpos cubiertos con plástico. ı Foto: Reuters

Zelenski recordó que la legislación del país prohíbe el almacenamiento de arsenal cerca de edificios utilizados para la vivienda, y aseguró que, antes del ataque, ya había ordenado una investigación al respecto.

En este sentido, señaló directamente a dos funcionarios de empresas estatales, incluido uno de la mayor productora de armas del país, Ukroboronprom, por permitir ilegalmente el almacenamiento de armamento en el lugar del ataque.

Por lo anterior, el presidente ucraniano exigió que estos funcionarios asuman responsabilidades.

Since yesterday evening and throughout the day today, I have been receiving reports on the situation in the village of Myla, Kyiv region, where detonation began following a Russian strike. A terrible situation and terrible negligence on the part of those who stored explosives… pic.twitter.com/YyRpBxQ8Kz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

“Una situación terrible y una negligencia terrible por parte de quienes almacenaron explosivos justo al lado de las personas”, escribió Zelenski en redes sociales.

Siguen ataques aéreos rusos contra Ucrania, sin fin a la vista

En tanto, con este ataque, continuó la ofensiva aérea de Rusia contra Ucrania, lo cual ha provocado afectaciones en la vida civil y actividad económica en la región de Kiev.

Pavlo Palisa, subdirector de la oficina presidencial ucraniana, afirmó que Rusia ha incrementado significativamente el uso de drones a reacción y que su utilización seguirá creciendo.

Peritos trabajan en el lugar del ataque; en los alrededores, hay cuerpos cubiertos con plástico. ı Foto: Reuters

Palisa advirtió que Ucrania tendrá que adaptarse porque los medios de ataque están superando a los sistemas defensivos; los drones interceptores ucranianos todavía no han demostrado la eficacia esperada.

Con información de Reuters y The Associated Press.

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